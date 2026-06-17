Clima CDMX y Edomex 18 de junio de 2026: pronostican lluvias fuertes y tormentas eléctricas por la tarde

Lluvias en CDMX y Edomex hoy 17 de junio: estas serán las zonas más afectadas. Getty Images

La temporada de lluvias continúa en el Valle de México. Para este miércoles 18 de junio de 2026, autoridades meteorológicas prevén una jornada con cielo nublado, lluvias de distinta intensidad y actividad eléctrica tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Condiciones #Meteorológicas que se pronostican para mañana, jueves 18 de junio, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/zmHOvVXarf — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 18, 2026

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, durante la mañana se espera ambiente fresco a templado, mientras que por la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada debido a que las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, reducción de visibilidad en vialidades y afectaciones al tránsito en distintos puntos de la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Cómo estará el clima hoy en la Ciudad de México?

Para la capital del país se prevé una temperatura máxima de entre 23 y 25 grados Celsius, con ambiente cálido durante parte de la tarde. Sin embargo, el ingreso de humedad favorecerá la formación de tormentas vespertinas.

El pronóstico indica cielo medio nublado a nublado, intervalos de chubascos y lluvias puntualmente fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. También se esperan vientos del sur de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 45 kilómetros por hora.

Lluvias fuertes para varios municipios del Estado de México

En el Estado de México las condiciones serán similares. El SMN prevé ambiente fresco por la mañana y cálido durante el transcurso del día, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 20 y 26 grados Celsius.

Las lluvias podrían ser fuertes en diversas regiones mexiquenses, especialmente durante la tarde y noche. Municipios del Valle de México como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Coacalco, Cuautitlán, Chalco e Ixtapaluca podrían registrar precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas.

Recomendaciones ante las lluvias en CDMX y Edomex

Protección Civil recomienda evitar cruzar calles inundadas, conducir con precaución, retirar basura de coladeras y mantenerse alejado de árboles, anuncios espectaculares o estructuras que puedan caer por las rachas de viento.

Además, quienes tengan actividades al aire libre o planeen asistir a eventos relacionados con el Mundial 2026 deberán considerar la posibilidad de lluvias durante la tarde y noche. Las autoridades mantendrán vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y emitirán alertas en caso de que las precipitaciones se intensifiquen.

El pronóstico para este miércoles 18 de junio de 2026 mantiene a la lluvia como protagonista en la CDMX y el Edomex, por lo que se recomienda salir con paraguas y seguir los avisos oficiales durante toda la jornada.