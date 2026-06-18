Marcha Lencha CDMX 2026: Ruta, actividades y todo lo que debes saber para asistir

Junio es el mes del Orgullo LGBTIQ+ y, sin duda alguna es uno de los meses más importantes para la visibilidad de la comunidad. Es por eso que si vas a asistir a la Marcha Lencha 2026 en CDMX, te dejamos todos los detalles para que tengas toda la información.

Marcha Lencha 2026 en CDMX: Ruta y actividades

De acuerdo con la información difundida por la organización de la Marcha Lencha 2026, recorrerán algunas de las avenidas más emblemáticas de la capital para visibilizar las experiencias, derechos y demandas de las mujeres lesbianas, bisexuales y personas sáficas. Por lo que la ruta será:

Monumento a la Revolución

Paseo de la Reforma

Zócalo Capitalino

Por lo que, se recomienda tomar precauciones ante los cierres que habrá en las vialidades más importantes de la capital. Ante la situación de la marcha, también se sugiere utilizar el transporte público ante la Marcha Lencha 2026.

¿Qué actividades habrá en la Marcha Lencha 2026 en CDMX?

Además del recorrido, la Marcha Lencha CDMX 2026, contará con una serie de actividades enfocadas en la cultura, la expresión artística y la construcción de comunidad. Debido a esto, entre las actividades programadas destacan:

Presentaciones musicales en vivo

Intervenciones artísticas y performances

Espacios de reflexión sobre derechos LGBT+

Actividades culturales y comunitarias

Encuentros de colectivas y organizaciones

Dinámicas de convivencia para asistentes

La organización de la marcha han señalado que el objetivo es crear un espacio seguro donde las participantes puedan celebrar su identidad, fortalecer redes de apoyo y visibilizar las distintas realidades que viven las mujeres lesbianas y personas sáficas.

¿Por qué la Marcha Lencha es importante para la comunidad LGBT+?

La Ciudad de México es considerada una de las capitales más diversas de América Latina, sin embargo, colectivos y organizaciones señalan que aún existen desafíos relacionados con la representación y visibilidad de las mujeres lesbianas.

Por ello, la Marcha Lencha se ha consolidado como un espacio que combina celebración y activismo, permitiendo que miles de personas ocupen el espacio público para expresar sus demandas y compartir experiencias. Aunado a ello, forma parte de las múltiples actividades que se realizan durante el Mes del Orgullo en la capital.