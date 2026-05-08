Las guerras que Estados Unidos no pudo ganar y marcaron su mayor fracaso militar (Photo by Dirck Halstead/Getty Images) / Dirck Halstead

Durante décadas, Estados Unidos construyó la imagen de una potencia militar prácticamente invencible. Sin embargo, tres conflictos terminaron golpeando esa narrativa: Vietnam, Irak y Afganistán. Aunque Washington logró imponerse en múltiples operaciones militares, nunca consiguió consolidar una victoria política duradera.

Las tres guerras dejaron millones de muertos, billones de dólares en gasto militar y profundas crisis internas dentro de Estados Unidos. También marcaron generaciones enteras y reconfiguraron la manera en que el mundo observa las intervenciones militares estadounidenses.

Historiadores, organismos oficiales y centros de análisis coinciden en que estos conflictos demostraron que ganar batallas no siempre significa ganar una guerra.

RECOMENDADO: Ejército de México vs Estados Unidos: cuál es más poderoso y sus principales fortalezas

Guerra de Vietnam, la derrota más humillante de Estados Unidos

La Guerra de Vietnam comenzó como parte de la estrategia estadounidense para frenar el avance del comunismo durante la Guerra Fría. Washington apoyó a Vietnam del Sur mientras Vietnam del Norte y el Viet Cong desarrollaban una guerra de guerrillas que terminó desgastando a las tropas estadounidenses.

Uno de los momentos decisivos fue la Ofensiva del Tet en 1968. Aunque militarmente Estados Unidos resistió el ataque, la ofensiva destruyó la percepción pública de que la guerra estaba cerca de terminar. Las imágenes transmitidas por televisión cambiaron la opinión de millones de estadounidenses.

La caída de Saigón en 1975 selló la derrota política de Washington. Más de 58 mil soldados estadounidenses murieron en el conflicto, según el Departamento de Estado de EE.UU., mientras que millones de vietnamitas fallecieron durante años de combate y bombardeos.

Irak y las armas de destrucción masiva que nunca aparecieron

La invasión a Irak en 2003 fue impulsada por el gobierno de George W. Bush bajo el argumento de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Sin embargo, esas armas jamás fueron encontradas.

Aunque Bagdad cayó rápidamente, la ocupación abrió una etapa de violencia sectaria, insurgencia armada y colapso institucional. Diversos expertos consideran que uno de los mayores errores fue disolver el ejército iraquí, dejando a miles de hombres armados sin estructura ni control.

El proyecto Costs of War de Brown University calcula que la guerra dejó cientos de miles de muertos y costos superiores a 2 billones de dólares. Además, el conflicto facilitó el surgimiento de grupos extremistas como Estado Islámico, que años después expandieron la violencia en Medio Oriente.

RECOMENDADO: ¿Qué ejército es más poderoso en 2026: Estados Unidos o Irán? Comparativa real de arsenal, misiles y capacidad militar

Afganistán: 20 años de guerra para volver al punto inicial

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos invadió Afganistán para expulsar al Talibán y perseguir a Al-Qaeda. Lo que inició como una operación antiterrorista terminó convirtiéndose en la guerra más larga de la historia estadounidense.

Durante dos décadas, Washington intentó construir instituciones democráticas y entrenar fuerzas de seguridad afganas. Sin embargo, reportes oficiales del organismo SIGAR documentaron corrupción, errores estratégicos y dependencia total del apoyo militar estadounidense.

En 2021, tras el retiro de tropas ordenado por Joe Biden, el Talibán retomó Kabul en cuestión de días. Las escenas de evacuación en el aeropuerto afgano recordaron inmediatamente a la caída de Saigón décadas antes.

Las razones detrás de las derrotas militares de Estados Unidos

Especialistas en política exterior señalan varios factores comunes entre Vietnam, Irak y Afganistán:

guerras largas y costosas;

objetivos políticos cambiantes;

resistencia insurgente local;

desgaste de la opinión pública;

errores de inteligencia y planeación.

En los tres casos, Estados Unidos mantuvo superioridad tecnológica y militar. El problema apareció al intentar estabilizar países fragmentados política y socialmente.

Los conflictos también provocaron crisis internas dentro de EE.UU., desde protestas masivas y desconfianza hacia el gobierno hasta debates sobre el verdadero alcance del poder militar estadounidense en el siglo XXI.

RECOMENDADO: Guerra con Irán ya cuesta 25 mil millones de dólares a Estados Unidos

El impacto global de Vietnam, Irak y Afganistán

Las tres guerras redefinieron la percepción internacional sobre Estados Unidos. Vietnam dejó una herida política profunda en los años 70; Irak debilitó la credibilidad de Washington por el caso de las armas inexistentes; Afganistán mostró los límites de las ocupaciones militares prolongadas.

Actualmente, estos conflictos son estudiados en academias militares y universidades como ejemplos de guerras donde la victoria táctica no logró traducirse en estabilidad política real.

Las imágenes finales de Saigón en 1975, Bagdad sumida en insurgencia y Kabul cayendo ante el Talibán siguen funcionando como símbolos del costo humano, económico y estratégico de las guerras que Estados Unidos no pudo ganar.