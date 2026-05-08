Jubilados recibirán menos días de aguinaldo en 2026: Reducen a la mitad el pago tras fallo de la Corte

Las nuevas personas jubiladas en Zacatecas recibirán menos días de aguinaldo en 2026, pues el pago fue recortado a la mitad tras un fallo de la SCJN.

En 2026, algunos jubilados recibirán menos días de aguinaldo. La Corte avaló a inicios de año una reducción en la mitad del pago, por lo que el aguinaldo para ciertos jubilados zacatecanos pasará de 60 a 30 días.

El principal argumento es la sostenibilidad del instituto de seguridad social; mantener pagos altos sin respaldo financiero pone en riesgo que, en el futuro, no haya dinero suficiente para cumplir con todas las pensiones, según expusieron en un boletín.

Eso sí, los derechos ya adquiridos no se tocan.

Además, la SCJN corrigió otros artículos de la ley que dejaban en el aire el pago de prestaciones, al señalar que los derechos de seguridad social no pueden depender de si hay o no dinero disponible en ese momento, ya que eso podría generar dudas para los trabajadores.

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¿Cuánto le dan de aguinaldo a un jubilado?

El aguinaldo que le dan a un jubilado en Zacatecas depende del momento en que obtuvo su pensión:

Jubilados antes de la reforma: reciben 60 días de aguinaldo, sin recortes.

Jubilados después de la reforma: reciben 30 días de aguinaldo, es decir, la mitad del pago anterior.

Como aclaramos anteriormente, la reducción no es retroactiva. Si ya estabas jubilado cuando cambió la ley, no pueden bajarte el aguinaldo.

¿Cuál es el nuevo monto para jubilados y pensionados?

El nuevo monto de aguinaldo para jubilados y pensionados que se retiren bajo la nueva legislación es de 30 días, cifra que la Corte consideró legal y razonable para proteger la viabilidad financiera del sistema de pensiones.

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