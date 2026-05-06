Ricardo Monreal prevé periodo extraordinario en mayo para definir la elección judicial

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, calculó que entre el 20 y el 30 de este mes se realizará un periodo extraordinario de sesiones para discutir y aprobar la reforma judicial que permite posponer la fecha de la elección judicial del 2027 hasta junio del 2028.

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/hQobOeOfld — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 6, 2026

¿Cuándo se discutiría la reforma judicial?

El legislador morenista dijo que en estos días podría lograrse el acuerdo entre los líderes parlamentarios de las seis fuerzas políticas para que la próxima semana la Comisión Permanente convoque al periodo extra. De ese tema, dijo, hablará con la Consejera Jurídica de la Presidencia Luisa Alcalde.

“Yo aquí he avanzado mucho, y seguramente la semana que entra tomaremos una definición y con quien, si voy a platicar quizá mañana o pasado es con la Consejera Jurídica, Luisa Alcalde, para ver cómo está viendo la modificación a diez artículos de la Constitución, no solo es el cambio de la fecha del 2027 al 2028 sino hay diez artículos más. Le calculo entre el 20 y el 30 de mayo”. —

Elecciones del Poder Judicial Ampliar

¿Qué cambios contempla la reforma?

De hecho, Ricardo Monreal, dijo que en la reunión que este jueves sostendrán los diputados y senadores de Morena, Partido Verde y PT en Palacio Nacional con la presidenta Sheinbaum, le presentarán el balance del fin de periodo ordinario y probablemente seguramente abordarán otros temas como el periodo extra y otros asuntos.

“Mañana lo que vamos ver con la presidenta es, miren es un formato donde hablan los coordinadores de los grupos parlamentarios durante tres minutos y se hace un balance legislativo y luego la Presidenta cierra agradeciendo la visita de cortesía. Y si tiene alguna agenda prioritaria o una iniciativa prioritaria ahí la anuncia, mañana será la reunión a la una de la tarde”. —

FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM Ampliar

¿Cómo será la organización del periodo extraordinario?

El líder morenista dijo que se contratarán tres autobuses de pasajeros para llevar a los diputados de su bancada del recinto de San Lázaro a Palacio Nacional y que cada uno de los vehículos cobrará cinco mil pesos por llevar y traer a los legisladores.

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