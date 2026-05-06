Mx - Qué países hacen simulacros por sismos y cómo se preparan ante terremotos / EujarimPhotography

Los simulacros sísmicos no son exclusivos de México. Países como Japón, Chile, Estados Unidos, Perú y Nueva Zelanda realizan ejercicios masivos de evacuación y protocolos de emergencia ante terremotos y tsunamis debido a que comparten una misma amenaza: formar parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, zona donde ocurre cerca del 90% de la actividad sísmica mundial.

Por ello, gobiernos y organismos de emergencia han convertido los simulacros en parte de su estrategia permanente de prevención. Especialistas en gestión de riesgos coinciden en que estos ejercicios ayudan a reducir tiempos de reacción, detectar fallas y mejorar evacuaciones en escuelas, oficinas y transporte público.

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Japón: simulacros nacionales y alertas en segundos

Japón es uno de los países más preparados ante terremotos. Cada 1 de septiembre realiza el “Día de Prevención de Desastres”, creado tras el terremoto de Kantō de 1923, tragedia que dejó más de 100 mil muertos.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) opera un sistema de alerta sísmica capaz de enviar avisos a celulares, televisión y transporte público segundos antes del movimiento fuerte. Además, escuelas y empresas realizan simulacros frecuentes durante el año.

Tras el terremoto y tsunami de Fukushima en 2011, el país reforzó todavía más sus protocolos de evacuación y respuesta.

Chile y Perú enfocan sus simulacros en tsunamis

Chile, uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta, organiza ejercicios coordinados por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). Gran parte de los simulacros están dirigidos a evacuaciones costeras por riesgo de tsunami.

El país sudamericano tiene antecedentes históricos como el terremoto de Valdivia de 1960, considerado el más fuerte registrado en el mundo con magnitud 9.5.

En Perú, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) realiza simulacros nacionales multipeligro. Lima y las ciudades cercanas al Pacífico concentran buena parte de los ejercicios debido a su vulnerabilidad sísmica.

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Estados Unidos y Nueva Zelanda también hacen simulacros masivos

Estados Unidos participa cada año en el “Great ShakeOut”, uno de los simulacros de terremoto más grandes del mundo. California y otros estados del oeste practican protocolos básicos de protección y evacuación.

Nueva Zelanda impulsa el programa “ShakeOut NZ”, enfocado en terremotos y tsunamis. Taiwán también mantiene ejercicios frecuentes en escuelas y edificios públicos, además de alertas enviadas directamente a celulares.

Los países donde más se realizan simulacros sísmicos