Mx - 5 de mayo en México: qué se conmemora, qué pasó en la Batalla de Puebla y por qué no es festivo nacional FOTO: MIREYA NOVO/CUARTOSCURO.COM

No es la Independencia: qué se celebra el 5 de mayo en México

El 5 de mayo en México conmemora la victoria del ejército nacional sobre las fuerzas francesas en la Batalla de Puebla de 1862. Aunque suele confundirse con el Día de la Independencia, esta fecha recuerda un episodio militar puntual que tuvo un fuerte peso simbólico en la defensa del país.

La conmemoración está reconocida oficialmente, pero no es un día de descanso obligatorio. En escuelas y actos cívicos se recuerda la hazaña encabezada por Benito Juárez y el general Ignacio Zaragoza, en un momento donde México enfrentaba una crisis económica y presión internacional.

RECOMENDADO: Día del Trabajo en México 2026: por qué se celebra el 1 de mayo y qué derechos laborales debes conocer y defender

Batalla de Puebla: cómo México venció al ejército francés en 1862

El 5 de mayo de 1862, en la ciudad de Puebla, tropas mexicanas mal equipadas y en inferioridad numérica lograron derrotar al ejército francés, considerado uno de los más poderosos del mundo. El enfrentamiento ocurrió en los fuertes de Loreto y Guadalupe, puntos estratégicos en la defensa de la ciudad.

El ejército mexicano contaba con alrededor de 4,500 soldados, frente a más de 6,000 franceses. A pesar de esa desventaja, la estrategia militar y el conocimiento del terreno fueron determinantes para frenar el avance extranjero. La victoria no detuvo la intervención francesa en el largo plazo, pero elevó la moral nacional y se convirtió en un símbolo de resistencia.

Contexto histórico: por qué Francia invadió México

La batalla fue consecuencia directa de la suspensión del pago de la deuda externa decretada en 1861 por el gobierno de Benito Juárez. Esto provocó la reacción de Francia, España e Inglaterra, aunque solo el país europeo gobernado por Napoleón III decidió avanzar militarmente.

El objetivo francés era establecer un imperio aliado en América, lo que derivó años después en la llegada de Maximiliano de Habsburgo. Aunque la victoria del 5 de mayo no frenó la ocupación definitiva, sí marcó un precedente de resistencia frente a una potencia extranjera.

RECOMENDADO: Sheinbaum se reunirá con la CNTE el 11 de mayo tras nuevas presiones magisteriales

¿Es feriado el 5 de mayo en México?

El 5 de mayo no es considerado día festivo obligatorio según la Ley Federal del Trabajo. Esto significa que la mayoría de los trabajadores en México no descansa ese día, aunque algunas escuelas suelen suspender actividades o realizar eventos conmemorativos.

Donde la fecha cobra mayor relevancia es en Puebla, con desfiles, recreaciones históricas y actos oficiales que atraen turismo nacional e internacional. En el resto del país, la conmemoración es más discreta y centrada en el ámbito educativo.