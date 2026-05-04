¿Vuelves de vacaciones? Conoce el operativo de seguridad en las entradas a la capital

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reforzó la vigilancia en las entradas y salidas de carreteras de la capital al iniciar el retorno de vacacionistas, luego de que miles de familias extendieran el fin de semana largo hasta este lunes y martes 5 de mayo por descanso en escuelas de nivel básico, y visitaran distintos puntos del interior de la República.

¿Cómo se implementa el operativo en carreteras?

En los diferentes accesos carreteros se ha colocado personal de tránsito, con grúas, patrullas y motociclistas para agilizar la vialidad en donde se presenten congestionamientos.

Se prevé que la carretera más saturada sea la México-Cuernavaca; a partir de las 3 de la tarde de este lunes se espera un retorno masivo, por lo que la Guardia Nacional y la SSC agilizarán el tránsito para evitar congestionamientos en la medida de lo posible.

Más de 9 mil 600 elementos de la Guardia Nacional se encuentran desplegados en las carreteras del país Ampliar

¿Qué medidas buscan reducir accidentes durante el retorno?

El objetivo es reducir los accidentes de tránsito por el exceso de velocidad, así como brindar auxilio vial a quien lo requiera y aplicar sanciones a quien no respete el reglamento de tránsito. Como parte del operativo se implementan filtros de revisión del programa “Conduce sin Alcohol”, donde los conductores que manejen en estado etílico pueden terminar sus vacaciones en el Torito con hasta 36 horas de arresto si resultan positivos a la prueba de alcoholemia.

Este dispositivo de vigilancia también abarca las terminales de autobuses y el aeropuerto, donde se prevé movimiento importante de paseantes que entran o salen de la Ciudad de México.

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