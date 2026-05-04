Violencia en Celaya: Atacan a agentes de investigación en San José de Guanajuato; hay un oficial herido y un sicario abatido

Un elemento de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) resultó gravemente lesionado, tras un ataque armado registrado la tarde de este lunes en la comunidad de San José de Guanajuato, en este hecho se repelió la agresión y lograron abatir a un presunto responsable.

Emboscada y fuego cruzado

De acuerdo con la información, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:30 de la tarde, cuando los elementos realizaban labores en la zona y circulaban a bordo de un vehículo con dirección hacia la salida de la comunidad.

En ese momento, presuntamente fueron interceptados por sujetos armados a bordo de una camioneta, quienes dispararon en al menos 15 ocasiones en su contra.

Ante la agresión, los agentes intentaron repeler el ataque, registrándose un intercambio de disparos, lo que dio como resultado un presunto responsable abatido y uno de los elementos gravemente herido, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital en código rojo para recibir atención médica, mientras que un presunto responsable perdió la vida en el lugar.

El hecho provocó una intensa movilización de cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno; Elementos de Policía Municipal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Fiscalía General de la República y la propia AIC acudieron al sitio para resguardar la zona y desplegar un operativo de búsqueda.

FOTO: Blanca Mireles Ampliar

Durante los primeros minutos, ciudadanos reportaron en redes sociales la presencia de más de 40 unidades oficiales.

Al arribar, las autoridades cerraron el acceso principal y extendieron el acordonamiento hasta el campo de béisbol ubicado en la entrada de la comunidad, con el objetivo de preservar indicios.

En el lugar se concentraron más de 100 elementos de las diferentes corporaciones, quienes realizaron patrullajes y acciones coordinadas para ubicar a los presuntos responsables.

A las labores de investigación también se sumaron unidades y elementos de la Fiscalía General de la República, quienes trabajaron en coordinación con autoridades estatales y federales para fortalecer las indagatorias.

Peritos y agentes de investigación procesaron la escena, recabaron indicios balísticos e integraron la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de personas relacionadas con estos hechos.

FOTO: Blanca Mireles Ampliar

La presencia de fuerzas de seguridad se mantiene en la zona, lo que ha generado preocupación entre los habitantes, quienes optaron por resguardarse tras escuchar las detonaciones.

Despliegue masivo de fuerzas federales y estatales

Mediante un boletín emitido por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se informó que la tarde de este lunes agentes de Investigación Criminal (AIC) fueron atacados con armas de fuego mientras realizaban diligencias en Celaya.

Ante la situación, los elementos de la agencia de investigación criminal repelieron la agresión, lo que dejó como resultado a uno de los presuntos atacantes sin vida en el lugar, además de un agente lesionado que fue trasladado para recibir atención médica y cuyo estado de salud se mantiene bajo observación.

Personal de Servicios Periciales realizaron el procesamiento de la escena para recabar indicios que ayuden a la investigación.

La Fiscalía condenó estos hechos y señaló que se desplegó un operativo para dar con los responsables, además de que las indagatorias continúan en curso y se brindará información conforme lo permita el debido proceso.

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