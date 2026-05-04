Sindicato Minero alerta por uso de grupos criminales en conflictos laborales

La autonomía sindical debe ser una práctica constante y no un elemento discursivo, señaló Napoleón Gómez Urrutia

El dirigente del Sindicato Nacional de Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, denunció que empresas, tanto nacionales como extranjeras, recurren a mecanismos ilegales —incluida la delincuencia organizada— para impedir la conformación de sindicatos auténticos en México.

Durante su intervención en la 44 Convención General Ordinaria del gremio, el también diputado federal subrayó que estas prácticas representan una amenaza directa a la vida sindical y a los derechos laborales en el país.

Hoy Día del Trabajo hago un llamado fuerte y claro: No hay bienestar si se le da la espalda a la fuerza laboral 👷🏽👨🏽‍🏭que día con día garantiza el crecimiento y la riqueza de nuestra Nación.



Las y los trabajadores de #México somos comprometidos, capaces y valientes, sigamos… pic.twitter.com/Y8ehdocjMD — Napoleón Gómez Urrutia (@NGomezUrrutiaMX) May 1, 2026

¿Qué prácticas denuncian contra los sindicatos?

“Hay empresas que incluso utilizan, como lo estamos viendo, incluso empresas extranjeras, pero también nacionales, a sindicatos que operan para la delincuencia organizada en este país”. —

El líder sindical advirtió que permitir estas prácticas implicaría “el inicio de la destrucción y de la división de nuestras organizaciones”, al referirse al impacto que tendrían en la cohesión del movimiento obrero.

Mineros sindicalizado de huelga en la minera Peñasquito Ampliar

¿Cómo afectan estas acciones al movimiento obrero?

En su discurso, Gómez Urrutia contrastó el papel de los sindicatos independientes frente a lo que calificó como estructuras subordinadas a intereses patronales, señalando que “un sindicato auténtico defiende, protege, organiza y pelea”, mientras que otros “entregan, dividen, traicionan y desaparecen cuando más se les necesita”.

Asimismo, reiteró que la autonomía sindical debe ser una práctica constante y no un elemento discursivo, al advertir sobre intentos históricos por someter a las organizaciones obreras mediante liderazgos corruptos o ajenos a la base trabajadora.

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¿Qué retos enfrenta el sector laboral actualmente?

El dirigente también vinculó estas problemáticas con casos concretos del sector minero, como la crisis de Altos Hornos de México, donde acusó actos de corrupción y abandono que han derivado en afectaciones laborales de gran escala.

En otro momento, enfatizó que la unidad y la solidaridad entre trabajadores son la principal defensa frente a amenazas externas, tanto económicas como políticas, que impactan al sector laboral.

Además, llamó a fortalecer la organización sindical frente a cambios globales como la automatización y la inteligencia artificial, al considerar que estos procesos pueden convertirse en nuevas formas de exclusión si no se gestionan en favor de los trabajadores.

Por último, Gómez Urrutia insistió en que la lucha sindical debe mantenerse activa para garantizar condiciones dignas y una distribución más equitativa de la riqueza, reiterando que la defensa de los derechos laborales es un eje central para el desarrollo del país.

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