“Oren por la paz”, pide Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México
El Arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes, celebró medio siglo del Camino Neocatecumenal en el país con un llamado urgente a la paz, desde la Basílica de Guadalupe.
Esta noche del Arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes, llamó a orar por la paz del mundo y de nuestro país.
Un llamado por la paz y la “casa común”
Desde la Basílica de Guadalupe, Monseñor Carlos Aguiar Retes, acompañado por cardenales, obispos y más de cien sacerdotes de México, pidió cuidar “la casa de todos”, que es el planeta.
“La tierra que habitamos, sí la atendemos y la cuidamos, siempre encontraremos condiciones favorables”— , expresó.
El Arzobispo encabezó la Celebración Solemne por los 50 años del Camino Neocatecumenal en México y exhortó a los peregrinos a ponerse en marcha por la paz.
Más de 10 mil catecumenos se reunieron en el Templo Mariano donde se brindó una indulgencia plenaria.