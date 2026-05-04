“Oren por la paz”, pide Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México

Esta noche del Arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes, llamó a orar por la paz del mundo y de nuestro país.

Un llamado por la paz y la “casa común”

Desde la Basílica de Guadalupe, Monseñor Carlos Aguiar Retes, acompañado por cardenales, obispos y más de cien sacerdotes de México, pidió cuidar “la casa de todos”, que es el planeta.

“La tierra que habitamos, sí la atendemos y la cuidamos, siempre encontraremos condiciones favorables” — , expresó.

El Arzobispo encabezó la Celebración Solemne por los 50 años del Camino Neocatecumenal en México y exhortó a los peregrinos a ponerse en marcha por la paz.

Más de 10 mil catecumenos se reunieron en el Templo Mariano donde se brindó una indulgencia plenaria.

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