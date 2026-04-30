Perros robots con caras de Musk y Zuckerberg invaden museo en Berlín: La extraña obra que critica a la tecnología

Mx - Se exhibe en una galería una obra de perros robots con cabezas de multimillonarios

Una escena digna de ciencia ficción y tecnología (y un poco perturbadora) está ocurriendo en Alemania. Perros robots con cabezas hiperrealistas de multimillonarios como Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos están recorriendo un museo en Berlín y sí, todo forma parte de una exposición artística.

¿Qué es está obra de arte en Berlín?

La instalación se presenta en la Neue Nationalgalerie y forma parte de la obra ‘Regular Animals’, creada por el artista digital Beeple (Mike Winkelmann). Se trata de robots con forma de perro que llevan cabezas de silicona hiperrealistas inspiradas en figuras como Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, además de artistas como Andy Warhol o Pablo Picasso.

Estos robots deambulan por el museo de forma autónoma, observando su entorno como si fueran animales reales.

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¿Por qué se volvió viral?

Porque no solo se ven inquietantes los perros robots con cabezas de millonarios, también hacen algo muy extraño:

Los robots capturan imágenes con cámaras integradas

Luego las procesan con inteligencia artificial

Y finalmente las “expulsan” en forma de impresiones físicas

Cada imagen está transformada según la “personalidad” del personaje que representa el robot. Por ejemplo, uno con rostro de Picasso genera arte estilo cubista, mientras que uno inspirado en Warhol produce imágenes tipo pop art.

¿Cuál es el mensaje detrás de esta obra de arte?

Aunque parece una locura visual, la obra tiene una crítica bastante clara. El artista plantea que antes los artistas moldeaban cómo veíamos el mundo pero ahora lo hacen los magnates tecnológicos y sus algoritmos.

Es decir, plataformas digitales y redes sociales influyen directamente en lo que consumimos, pensamos y percibimos, muchas veces sin darnos cuenta. La exposición no solo busca impactar visualmente, también invita a cuestionar:

El poder de la inteligencia artificial

La influencia de las grandes tecnológicas

Cómo se construye la “realidad” en internet

Incluso, expertos señalan que este tipo de instalaciones convierten a los museos en espacios para reflexionar sobre los cambios tecnológicos que están redefiniendo la sociedad actual.