La nueva era de la seguridad digital: Cómo la inteligencia artificial frena las estafas con tarjetas

La confianza es el motor que mueve al comercio electrónico. Sin embargo, en un entorno donde las compras digitales y los pagos sin contacto son la norma, las amenazas también han evolucionado. Durante el Visa Latin America Trust Summit 2026 celebrado en Miami, la compañía de pagos reveló que las estafas son hoy la categoría de fraude de mayor crecimiento global. Ya no se trata solo de correos genéricos; los delincuentes ahora utilizan Inteligencia Artificial (IA) generativa para crear engaños personalizados y difíciles de detectar.

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¿Cómo funciona el equipo que persigue a los estafadores?

Para combatir esta sofisticación, ha surgido la división Visa Scam Disruption (VSD). No es un departamento administrativo convencional; es una unidad de inteligencia que combina a ingenieros de ciberseguridad, desarrolladores de IA y exmiembros de fuerzas públicas y militares.

Este equipo utiliza herramientas avanzadas para analizar patrones en la red global de Visa, permitiendo “conectar los puntos” entre transacciones que parecen legítimas pero que ocultan operaciones delictivas. Para el consumidor esto representa una capa de protección proactiva que detecta el fraude antes de que el dinero salga de su cuenta.

¿Qué pasó con el fraude detectado en el sector turístico de México?

Un caso reciente en México ilustra perfectamente esta capacidad de respuesta. Varios viajeros reportaron irregularidades al pagar taxis y hoteles, detectándose que pequeños comercios utilizaban plataformas de pago legales como fachada. Gracias al análisis de datos de VSD, se lograron los siguientes resultados:

Detección oportuna: Se identificaron cerca de 67.2 millones de dólares en intentos de fraude.

Se identificaron cerca de en intentos de fraude. Acción inmediata: Se confirmaron y detuvieron estafas por 1.17 millones de dólares .

Se confirmaron y detuvieron estafas por . Nuevas reglas: Se implementó la verificación de identidad obligatoria y el monitoreo en tiempo real para esos sectores.

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¿Cuál es el futuro de la protección en pagos?

La amenaza es persistente porque los defraudadores ahora automatizan páginas de pago falsas que lucen impecables. Ante esto, Visa ha invertido 13,000 millones de dólares en los últimos cinco años para fortalecer su ciberseguridad. La meta es que cualquier persona en América Latina pueda acercar su tarjeta o pagar desde su celular con la certeza de que existe un equipo tecnológico vigilando cada movimiento para neutralizar amenazas de manera eficaz.