La inteligencia artificial vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, por una investigación que busca determinar si herramientas como ChatGPT pudieron haber sido utilizadas en un tiroteo en Estados Unidos.

El caso ha generado preocupación a nivel internacional y reabre el debate sobre los límites y riesgos de la IA. Si quieres saber toda la información, sigue leyendo para todos los detalles.

¿Por qué investigan a OpenAI y ChatGPT?

Autoridades del estado de Florida iniciaron una investigación contra OpenAI, responsable de ChatGPT, por su posible implicación en un tiroteo ocurrido en 2025 en la Universidad Estatal de Florida. El ataque dejó dos personas muertas y cinco heridas, y ahora se analiza si el agresor utilizó inteligencia artificial como apoyo previo al crimen.

De acuerdo con el fiscal general del estado, existe la posibilidad de que el chatbot haya sido usado para obtener información o planear ciertos aspectos del ataque.

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¿Qué dicen las autoridades de Florida sobre el caso?

El fiscal de Florida, James Uthmeier, aseguró que la investigación busca esclarecer si herramientas de IA representan un riesgo para la seguridad pública. Según sus declaraciones, este tipo de tecnologías no deben “facilitar actividades delictivas ni poner en peligro a la población”.

Además, adelantó que podrían emitirse citaciones judiciales para obtener más información sobre el funcionamiento de ChatGPT y su uso en este caso.

¿Qué se sabe sobre el uso de IA en el ataque?

Hasta ahora, no hay una confirmación oficial de que ChatGPT haya sido determinante en el tiroteo. Sin embargo, reportes señalan que el presunto atacante habría utilizado herramientas de inteligencia artificial para investigar sobre el lugar y consultar información relacionada con ataques similares.

Esto ha sido suficiente para que autoridades abran una investigación formal. Más allá del caso en sí, esta investigación podría marcar un precedente importante para el futuro de la inteligencia artificial.

No se trata solo de un posible uso indebido, sino de definir hasta qué punto las plataformas tecnológicas son responsables de cómo las personas utilizan sus herramientas. El resultado de este caso podría influir en nuevas regulaciones sobre IA, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global.