Mx - Molécula natural podría superar a Ozempic y Wegovy: promete bajar de peso sin náuseas ni pérdida muscular. (Photo by Steve Christo/Getty Images) / Steve Christo - Corbis

Un hallazgo científico abre una nueva ruta en la lucha contra la obesidad. Investigadores de Stanford Medicine identificaron una molécula natural llamada BRP, capaz de reducir el apetito y generar pérdida de peso en pruebas preclínicas, con resultados comparables a medicamentos como Ozempic y Wegovy.

La diferencia que ha despertado interés internacional no está solo en su eficacia, sino en sus posibles ventajas. Los ensayos en animales no reportaron náuseas, estreñimiento ni una reducción relevante de masa muscular, efectos secundarios frecuentemente asociados a tratamientos basados en semaglutida.

El descubrimiento fue difundido por diversos medios especializados, en momentos en que los medicamentos para bajar de peso viven una demanda histórica en mercados como Estados Unidos, Reino Unido y México.

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Qué es BRP y por qué podría cambiar los tratamientos para obesidad

BRP es un péptido natural, es decir, una molécula producida por el propio organismo. A diferencia de otros fármacos desarrollados en laboratorio, esta sustancia ya existe de forma biológica, lo que podría facilitar futuras líneas de investigación enfocadas en seguridad y tolerancia.

Los científicos observaron que BRP disminuye el consumo de alimentos y favorece la pérdida de peso corporal en modelos animales. Aunque todavía no hay uso aprobado en humanos, el comportamiento inicial la coloca como una de las alternativas más prometedoras dentro del mercado de medicamentos contra la obesidad.

Su potencial también radica en que podría ofrecer una opción distinta para pacientes que abandonan tratamientos actuales por molestias digestivas o por efectos secundarios persistentes.

La ventaja frente a Ozempic y Wegovy: menos efectos adversos

Medicamentos como Ozempic y Wegovy pertenecen a la familia GLP-1 y han revolucionado el control de peso, pero también han generado reportes frecuentes de náuseas, vómito, estreñimiento, fatiga y pérdida de masa muscular en ciertos pacientes.

En contraste, los investigadores señalan que BRP mostró una respuesta más limpia durante pruebas iniciales. Eso no significa que esté libre de riesgos, pero sí abre la posibilidad de terapias mejor toleradas y más sostenibles a largo plazo.

Para millones de personas con obesidad o sobrepeso, la adherencia al tratamiento suele depender justamente de los efectos secundarios. Por eso, una molécula eficaz con menos molestias tendría alto valor clínico y comercial.

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Cómo actúa esta molécula natural en el cuerpo

De acuerdo con los hallazgos reportados por investigadores de Stanford Medicine, BRP mostró en estudios preclínicos una activación más focalizada en circuitos del hipotálamo relacionados con control del apetito y balance energético.

El referente científico parte de la comparación con la semaglutida, un agonista del receptor GLP-1 que actúa en múltiples tejidos, incluidos cerebro, tracto gastrointestinal y páncreas, mecanismo ampliamente documentado en literatura médica sobre semaglutida.

La hipótesis de una acción más específica de BRP surge de los resultados observados en modelos animales, donde redujo ingesta de alimentos y peso corporal con menos efectos secundarios gastrointestinales. Sin embargo, los propios investigadores aclaran que aún faltan ensayos clínicos en humanos para confirmar mecanismo exacto, eficacia y seguridad.

Cuándo estaría disponible y qué falta para llegar al mercado

Por ahora, BRP sigue en fase experimental. Antes de convertirse en medicamento deberá superar ensayos clínicos en humanos para comprobar eficacia real, dosis adecuadas y perfil de seguridad.

Ese proceso suele tomar varios años e involucra múltiples etapas regulatorias. Incluso con resultados positivos, no hay fecha oficial de lanzamiento ni aprobación sanitaria confirmada.

Lo que sí dejó claro este avance es que la carrera por encontrar sustitutos o mejoras frente a Ozempic y Wegovy ya comenzó, y BRP se perfila como uno de los nombres a seguir de cerca en la industria farmacéutica.