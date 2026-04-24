Tornado en Oklahoma dura más de 30 minutos activo en tierra y deja destrucción masiva en Enid | VIDEO

Un poderoso tornado sorprendió a residentes de Enid, en el estado de Oklahoma, Estados Unidos al mantenerse activo en tierra durante más de 30 minutos, dejando a su paso destrucción, pánico y una intensa movilización de equipos de emergencia.

¿Por qué el tornado de Enid, Oklahoma, duró 30 minutos activo?

El fenómeno, registrado la noche del jueves 23 de abril de 2026, formó parte de un sistema de tormentas severas que impactó varias zonas del centro de Estados Unidos. De acuerdo con reportes preliminares, el tornado avanzó con gran fuerza mientras arrasaba viviendas, estructuras comerciales y tendidos eléctricos en su trayectoria.

🌪A Tornado Emergency has been issued as an extremely violent in Oklohoma, life-threatening tornado is on the ground, directly impacting an Air Force base. pic.twitter.com/WpEenmK6Ml — News.Az (@news_az) April 24, 2026

Autoridades locales confirmaron que varias personas resultaron heridas, aunque hasta el momento no se reportan víctimas mortales. Equipos de rescate trabajaron durante horas para localizar y liberar a residentes atrapados entre los escombros, especialmente en zonas residenciales con mayor afectación.

Tornado en Oklahoma: Daños y saldo de la tragedia

Uno de los puntos más impactados fue la zona cercana a la base aérea Vance, donde se registraron daños en instalaciones y cortes de energía, lo que obligó a suspender operaciones temporalmente.

Residents in Enid, Oklahoma, are assessing damage Friday after a massive tornado tore through the city Thursday night.



📸: @CBSNews pic.twitter.com/UuXZLGCkyp — Breaking911 (@Breaking911) April 24, 2026

Especialistas advierten que la duración del tornado en superficie es uno de los factores que más incrementa su capacidad destructiva. En este caso, el hecho de que permaneciera activo durante más de media hora provocó un corredor de daños considerable, con casas reducidas a escombros y calles bloqueadas por restos de estructuras.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por condiciones extremas y no descarta que se registren más tornados en los próximos días, ya que millones de personas se mantienen en riesgo por el avance de este sistema climático.

🚨#BREAKING: Watch as additional footage from earlier during the Tornado Emergency shows a violent tornado passing dangerously close to multiple people filming as it strikes near or at Vance Air Force Base in Enid Oklahoma. Dozens of reports indicate numerous buildings have been… pic.twitter.com/PzIvN80qSn — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 24, 2026

Este evento vuelve a poner en evidencia la fuerza de la temporada de tornados en Estados Unidos, particularmente en regiones como Oklahoma, donde estos fenómenos son frecuentes en primavera y pueden intensificarse rápidamente.