Balacera en Baton Rouge, Louisiana, deja seis heridos: esto se sabe
Al menos seis personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, durante un tiroteo registrado este jueves en el Mall of Louisiana, en Baton Rouge.
El Departamento de Policía de Baton Rouge, Louisiana, Estados Unidos, confirmó que dos personas se encuentran en estado crítico y varias más resultaron heridas en un tiroteo registrado en un centro comercial.
En total, seis víctimas fueron trasladadas por los paramédicos al Hospital Our Lady of the Lake, y una persona llegó al Hospital General de Baton Rouge con heridas de bala.
¿Qué se sabe del ataque en el centro comercial?
La policía busca a uno o dos tiradores, y de acuerdo a los primeros reportes, el tiroteo tuvo lugar cerca del área de restaurantes.
¿Qué han dicho las autoridades tras el tiroteo?
El gobernador Jeff Landry posteó en sus redes sociales que está al tanto de la situación.
“Estoy coordinando con las fuerzas del orden y actualizaremos a medida que sepamos más. Por favor, eviten el área. Sharon y yo estamos orando por los afectados y agradecemos la rápida respuesta de nuestros funcionarios de las fuerzas del orden”.—
Mientras tanto, la fiscal general, Liz Murill, señaló que ya está en contacto con el fiscal del distrito, Hillar Moore, e hizo un llamado a evitar el área.
“He hablado con el fiscal de distrito Hillar Moore, quien está monitoreando activamente la situación que involucra un arma o armas que se están disparando en el Food Court del Mall of Louisiana. Múltiples agencias de aplicación de la ley están respondiendo - por favor eviten el área. Más detalles estarán disponibles pronto”.—