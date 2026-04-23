Balacera en Baton Rouge, Louisiana, deja seis heridos: esto se sabe

El Departamento de Policía de Baton Rouge, Louisiana, Estados Unidos, confirmó que dos personas se encuentran en estado crítico y varias más resultaron heridas en un tiroteo registrado en un centro comercial.

En total, seis víctimas fueron trasladadas por los paramédicos al Hospital Our Lady of the Lake, y una persona llegó al Hospital General de Baton Rouge con heridas de bala.

BREAKING UPDATE: At least SIX victims have been rushed to the hospital following the shooting at Mall of Louisiana, per local media



As of minutes ago, police were searching for 1-2 suspects.



Unclear if there is a manhunt underway. pic.twitter.com/4pSnNALlbF https://t.co/P542qxL6PW — Nick Sortor (@nicksortor) April 23, 2026

¿Qué se sabe del ataque en el centro comercial?

La policía busca a uno o dos tiradores, y de acuerdo a los primeros reportes, el tiroteo tuvo lugar cerca del área de restaurantes.

¿Qué han dicho las autoridades tras el tiroteo?

El gobernador Jeff Landry posteó en sus redes sociales que está al tanto de la situación.

“Estoy coordinando con las fuerzas del orden y actualizaremos a medida que sepamos más. Por favor, eviten el área. Sharon y yo estamos orando por los afectados y agradecemos la rápida respuesta de nuestros funcionarios de las fuerzas del orden”. —

I am aware of the active shooter scene at the Mall of Louisiana. I am in coordination with law enforcement and we will update as we know more. Please avoid the area.



Sharon and I are praying for those affected and are grateful for a quick response by our law enforcement… — Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) April 23, 2026

Mientras tanto, la fiscal general, Liz Murill, señaló que ya está en contacto con el fiscal del distrito, Hillar Moore, e hizo un llamado a evitar el área.

“He hablado con el fiscal de distrito Hillar Moore, quien está monitoreando activamente la situación que involucra un arma o armas que se están disparando en el Food Court del Mall of Louisiana. Múltiples agencias de aplicación de la ley están respondiendo - por favor eviten el área. Más detalles estarán disponibles pronto”. —

I have spoken to District Attorney Hillar Moore, who is actively monitoring the situation involving a weapon or weapons being discharged in the Food Court at the Mall of Louisiana. Multiple law enforcement agencies are responding - please avoid the area. More details will be… — Attorney General Liz Murrill (@AGLizMurrill) April 23, 2026

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