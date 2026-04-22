Sobrevivió a Chernóbil y ahora enfrenta la guerra: la historia que conmueve a Ucrania

La historia de Valentyna Ananenko es una de esas que reflejan cómo las tragedias pueden repetirse, incluso décadas después. Su vida estuvo marcada primero por el desastre nuclear de Chernóbil en 1986 y ahora por la guerra en Ucrania.

Valentyna es esposa de Oleksii Ananenko, uno de los llamados “buzos de Chernóbil”, el grupo de trabajadores que evitó una segunda explosión en la planta nuclear tras el accidente. En aquel momento, Oleksii descendió a zonas altamente radiactivas para drenar agua acumulada bajo el reactor dañado, una misión que fue clave para evitar una catástrofe aún mayor.

Casi 40 años después, su historia vuelve a ser noticia, pero por una razón distinta.

En noviembre de 2025, un dron ruso impactó el edificio donde viven en Kiev. El ataque provocó incendios, daños severos y dejó víctimas mortales en el inmueble. Valentyna, quien cuida a su esposo de tiempo completo debido a su deterioro de salud, volvió a enfrentar el miedo y la incertidumbre.

Una vida entre dos tragedias: Chernóbil y la Guerra contra Rusia

El impacto emocional ha sido profundo. Valentyna ha señalado que vivir la guerra es completamente distinto a verla en televisión. Las alertas aéreas constantes, el sonido de drones y explosiones han reactivado recuerdos y generado nuevas secuelas psicológicas.

Además, enfrenta otro reto: su esposo padece demencia, lo que complica aún más su situación diaria.

La comunidad donde viven también está marcada por la historia. Muchos de sus vecinos son exempleados de Chernóbil o familiares de víctimas, lo que convierte el lugar en un símbolo de resistencia pero también de dolor acumulado.

Buzos de Chernóbil, un símbolo de resiliencia

La historia de los “buzos de Chernóbil” es reconocida en todo el mundo como un acto heroico. Sin embargo, para Valentyna, esa hazaña forma parte de una vida que sigue enfrentando desafíos.

Hoy, su testimonio refleja cómo el pasado y el presente pueden entrelazarse en medio de conflictos que no terminan.

Una historia que no solo habla de guerra sino de memoria, sacrificio y supervivencia.