El peligro de normalizar la distracción: ¿Qué hacen realmente los mexicanos al volante?

Manejar en las principales ciudades de México se ha convertido en un ejercicio de paciencia, pero también en un escenario donde la seguridad parece quedar en segundo plano. Según un reciente estudio realizado por Life360, la plataforma de seguridad familiar, la distracción al volante se ha normalizado a niveles alarmantes. Los datos son contundentes: los conductores mexicanos admiten distraerse en el 98% de los casos en algún punto de su trayecto, perdiendo la concentración en promedio durante el 30% de su tiempo de manejo.

Aunque el tráfico es un factor constante, el vehículo ha dejado de ser solo un medio de transporte para convertirse en una extensión de la sala, el comedor e incluso el baño. Esta tendencia al “multitasking extremo” no solo afecta la fluidez vial, sino que eleva drásticamente el riesgo de siniestros en un país donde se registran más de mil accidentes urbanos al día.

Ampliar

¿Cuáles son las principales causas de pérdida de atención?

Como era de esperarse, el teléfono inteligente encabeza la lista de los distractores más comunes. El informe detalla que la principal causa de pérdida de foco es contestar llamadas (55%), seguida de cerca por responder mensajes de texto (44%) y la consulta del GPS (36%). Sin embargo, el estudio también pone sobre la mesa factores psicológicos y externos:

Pensamientos propios: El 35% de los encuestados confiesa que su propia mente los aleja del camino.

Entorno social: Marchas, protestas y desfiles distraen al 31% de los conductores.

Curiosidad (el “chisme”): Un 22% pierde la atención por observar comportamientos extraños de otros automovilistas.

Horarios críticos: El cansancio acumulado tras la jornada laboral hace que las tardes sean el momento donde más se pierde la atención (20%).

¿Qué actividades inusuales realizan los mexicanos mientras conducen?

Si consideramos que en ciudades como la CDMX se pierden hasta 152 horas al año en el tráfico, no resulta extraño que los usuarios intenten optimizar ese tiempo, aunque sea de forma peligrosa. El reporte revela que 1 de cada 3 conductores ha consumido una comida completa mientras maneja. Lo sorprendente es el menú: un 21% ha comido tacos y un 10% incluso ha tomado sopa al volante.

La higiene personal y el cuidado estético también se trasladan al coche. El estudio indica que un 16.7% ha intentado cambiarse de ropa, el 14.5% se ha maquillado completamente, un 5.9% se ha rasurado y un pequeño pero valiente 3.2% ha llegado a pintarse las uñas mientras opera el vehículo. A pesar de lo cotidiano que resultan estas acciones, el 76% de los usuarios admite que sentiría vergüenza de confesar que utiliza redes sociales o ve videos mientras conduce.

Ampliar

¿Cómo puede la tecnología ayudar a reducir estos riesgos?

El impacto de estas conductas es real y cuantificable. De acuerdo con datos del INEGI, el 96% de los accidentes de tránsito en zonas urbanas son provocados por errores humanos o distracciones del propio conductor. Ante este panorama, la prevención y el uso de herramientas digitales que eliminen la necesidad de interactuar con el teléfono.

La recomendación es utilizar la tecnología de geolocalización compartida para reducir la ansiedad y la incertidumbre. Al permitir que los seres queridos vean la ubicación en tiempo real, se eliminan las distracciones causadas por los mensajes de “¿ya llegaste?” o las llamadas de control. Entender nuestros momentos de mayor vulnerabilidad y apoyarnos en aplicaciones de seguridad puede ser la diferencia entre un trayecto cotidiano y una tragedia vial.