Japón emite alerta de tsunami por sismo 7.5 en Sanriku; miles evacúan

Un fuerte sismo de magnitud preliminar 7.5 encendió las alertas en Japón este lunes 20 de abril de 2026, luego de registrarse frente a la costa de Sanriku, en el noreste del país. El terremoto activó de inmediato protocolos de emergencia y una alerta de tsunami en varias regiones costeras.

BREAKING: First tsunami waves slam into Japan’s coastline after a powerful 7.4 earthquake.



Initial waves around 0.5 meters are now hitting shorelines, putting coastal areas on alert. pic.twitter.com/n8c5hXgGHn — Inside the conflict (@InsidConflict) April 20, 2026

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, el terremoto ocurrió alrededor de las 16:53 horas, a una profundidad cercana a los 10 kilómetros, lo que incrementó el riesgo de oleaje peligroso en la zona.

Tras el sismo, autoridades emitieron advertencias por posibles olas de hasta tres metros de altura en prefecturas como Iwate, Aomori y Hokkaido, una región históricamente vulnerable a este tipo de fenómenos.

Japón en alerta máxima tras potente sismo en la región de Sanriku

El gobierno japonés ordenó evacuaciones inmediatas en diversas zonas costeras. Más de 170 mil personas fueron llamadas a trasladarse a áreas elevadas o refugios seguros ante el riesgo de inundaciones.

#BREAKING: A powerful 7.4-magnitude earthquake has hit Japan, triggering tsunami warnings and preparations for mass evacuations.



Prime Minister Sanae Takaichi has urged residents to stay alert as aftershocks continue.#TsunamiWarning #Japan #Earthquake #Tsunami #JapanQuake… pic.twitter.com/MPvyADwFaM — upuknews (@upuknews1) April 20, 2026

Las autoridades insistieron en mensajes de urgencia: alejarse del mar y no regresar a zonas bajas hasta nuevo aviso. Además, se suspendieron servicios como trenes bala y operaciones portuarias como medida preventiva.

¿Por qué Japón activó su alerta de tsunami?

En las horas posteriores al sismo, se registraron olas de entre 40 y 80 centímetros en algunos puertos del noreste, aunque el monitoreo continúa ante la posibilidad de nuevas crecidas del nivel del mar.

Hasta el momento, no se reportan daños mayores ni víctimas, pero las autoridades mantienen la vigilancia debido al riesgo de réplicas y posibles cambios en el comportamiento del mar.

¿Por qué tiembla tanto en Japón?

Japón se encuentra en el llamado “Anillo de Fuego del Pacífico”, una de las zonas más activas sísmicamente en el mundo. Por ello, cuenta con sistemas avanzados de alerta que permiten actuar rápidamente ante este tipo de emergencias.

El sismo de este lunes revive la preocupación por eventos mayores en la región, mientras el país permanece en alerta y con protocolos activos para proteger a la población.