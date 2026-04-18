El Güero Palma, líder fundador del cártel de Sinaloa se reporta grave

"El Güero Palma" denunció falta de atención médica en El Altiplano, un juez le concede suspensión de oficio.( FOTO: Cuartoscuro )

El líder fundador del cártel de Sinaloa, Héctor Palma Salazar, conocido como “El Güero Palama” presentó una denuncia señalando haber sido ignorado por las autoridades de salud del Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1 conocido como el Penal del Altiplano.

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Tras la denuncia presentada, este sábado el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, Daniel Marcelino Niño Jiménez, le concedió al capo la suspensión de oficio, para que de manera inmediata le fuera dada la atención requerida, de acuerdo con su historial clínico.

Palma Salazar habría presentado el documento desde el pasado 13 de abril, cuando se reportó por su propia percepción como “muy grave”, toda vez que padece de hernias discales que debido al fuerte dolor, indicó, le impiden la movilidad.

Asimismo, señaló desde hace tiempo le fue diagnosticado cáncer de piel, por lo que debe tener un seguimiento y revisión cada año, cosa que dijo, no ha ocurrido.

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Pese a ser el líder fundador del cártel de Sinaloa, “El Güero Palma” fue absuelto del delito de delincuencia organizada en mayo de 2023; pero su permanencia en prisión está relacionada con el proceso que se le sigue por el delito de homicidio calificado de Pablo de Tavira, fundador del penal del Altiplano, ocurrido en ocurrido en el 2000