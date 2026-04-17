Registro Beca Concepción Quirós 2026: Pasos para solicitar 3,000 pesos para preescolar

Al iniciar el registro de la Beca Concepción Quirós 2026, asegúrate de tener tus archivos en PDF y seguir los pasos para solicitar los 3,000 pesos para preescolar sin contratiempos.

Si tienes hijos en preescolar y vives en el estado de Veracruz, ya puedes realizar el proceso para obtener este apoyo económico único que ayuda con los gastos escolares. La convocatoria ya está abierta y, aunque el trámite se hace completamente en línea, es muy importante cuidar detalles como la firma y el formato de tus archivos para que no rechacen tu solicitud. A continuación, aquí te explicamos cómo completar el registro a la Beca Concepción Quirós 2026 y los pasos para solicitar 3,000 pesos para preescolar.

¿Cuánto da la beca Concepción Quiros?

La Beca Concepción Quirós Pérez 2026 da un pago único de 3 mil pesos por estudiante inscrito en el nivel de preescolar en el estado de Veracruz.

¿Cómo ingresar a la beca Concepción Quirós?

Para ingresar a la Beca Concepción Quirós Pérez 2026, debes seguir estos pasos obligatorios en el portal oficial del SISBEST:

Tener un correo electrónico activo Entra al portal https://sisbest.sev.gob.mx para generar tus accesos. Completa todos los campos del formulario con información comprobable. Una vez lleno el formato, descárgalo e imprímelo. Debes firmarlo de puño y letra con tinta azul o negra. No se aceptan firmas digitales; si subes una firma digital, tu solicitud será rechazada. Escanea la solicitud firmada y los documentos adicionales. Cada archivo debe estar en formato PDF de forma individual y no debe pesar más de 500 KB. Una vez que cargues todo en las carpetas correspondientes del sistema, el SISBEST te dará un folio de registro. Guárdalo, es tu único comprobante de que terminaste el proceso.

Fecha límite del registro Beca Concepción Quirós

El registro para la Beca Concepción Quirós Pérez 2026 comenzó este 15 de abril y la fecha límite para completar la solicitud es el 22 de mayo de 2026.

Toma en cuenta que no puedes estar inscrito en otra beca para poder registrarte a este apoyo.

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