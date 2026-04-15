Universidad de la Salud lanza convocatoria: Así puedes estudiar Medicina o Enfermería sin examen de admisión y GRATIS

Mx - Universidad de la Salud abre lugares para estudiar medicina sin examen de admisión

Si estás buscando estudiar Medicina o Enfermería sin pagar colegiatura, hay buenas noticias. La Universidad de la Salud en la Ciudad de México abrió su convocatoria para nuevo ingreso.

Este programa se ha convertido en una de las opciones más atractivas para quienes quieren formarse en el área médica sin necesidad de presentar examen de admisión.

¿Cuándo es la convocatoria de la Universidad de la Salud?

El registro para ingresar a la Universidad de la Salud se realiza durante el mes de abril, en un periodo que normalmente va del 10 al 18 de abril, a través de su plataforma oficial.

Las personas interesadas deben completar su registro en línea y seguir los pasos indicados para participar en el proceso de selección.

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¿Qué carreras puedes estudiar gratis en la Universidad de la Salud?

La Universidad de la Salud ofrece únicamente dos licenciaturas, ambas enfocadas en atención comunitaria:

Medicina General y Comunitaria

Enfermería Familiar y Comunitaria

Ambas son completamente gratuitas, ya que forman parte de un proyecto educativo del gobierno de la Ciudad de México enfocado en fortalecer el sistema de salud.

¿Cuáles son los requisitos para entrar a la Universidad de la Salud?

A diferencia de otras universidades, aquí no necesitas hacer examen de admisión, pero sí cumplir con ciertos requisitos básicos:

Haber terminado el bachillerato

Contar con certificado de estudios

Tener CURP, identificación oficial y comprobante de domicilio

Registrarte en línea

Además, es obligatorio cursar un Programa de Apoyo al Ingreso, que funciona como filtro académico antes de la selección final. Después del registro, los aspirantes deben tomar el curso en línea donde se evalúan conocimientos básicos del área de la salud.

Posteriormente, se publican resultados y, en caso de ser seleccionados, se realiza el proceso de inscripción para iniciar clases en agosto.

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¿En qué se enfoca su modelo educativo?

Más allá de que es gratuita, la Universidad de la Salud tiene un enfoque distinto al de otras escuelas de medicina.

Su modelo está centrado en la atención comunitaria y la prevención, lo que significa que forma profesionales para trabajar directamente en comunidades y fortalecer el primer nivel de atención médica en México. Esto la convierte en una opción no solo accesible, sino también estratégica para el futuro del sistema de salud en el país.