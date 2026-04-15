Tiroteo frustrado en Oklahoma: Director se enfrenta a atacante y salva la vida de sus alumnos | VIDEO

Un director en Oklahoma evitó un tiroteo al enfrentar a un atacante armado. X

Un director escolar en Oklahoma se convirtió en pieza clave para evitar una tragedia mayor dentro de una secundaria, luego de enfrentar directamente a un hombre armado que ingresó al plantel con intención de disparar.

El incidente ocurrió el 15 de abril de 2026, cuando un exalumno de 20 años entró a la escuela portando dos armas de fuego. De acuerdo con reportes oficiales, el agresor alcanzó a realizar disparos dentro del edificio, generando momentos de tensión entre estudiantes y personal educativo.

Tiroteo frustrado en Oklahoma: director se enfrenta a atacante y salva la vida de sus alumnos pic.twitter.com/vgboHCGVX5 — Franc (@paco__miranda) April 15, 2026

Director evita tiroteo en Oklahoma al enfrentarse a atacante armado en escuela

La situación dio un giro en cuestión de segundos.

El director del plantel reaccionó de inmediato al escuchar las detonaciones. Sin esperar apoyo, salió de su oficina y confrontó al atacante, lanzándose sobre él para evitar que continuara disparando.

Durante el forcejeo, el directivo resultó herido en una pierna. A pesar de ello, logró inmovilizar al agresor con ayuda de otro miembro del personal, quien intervino para retirar el arma.

Gracias a esta rápida acción, no se reportaron estudiantes lesionados, lo que autoridades locales calificaron como un hecho determinante para evitar un tiroteo masivo.

Director escolar detiene ataque armado y evita tragedia

El atacante fue detenido en el lugar y ahora enfrenta múltiples cargos relacionados con intento de homicidio y posesión ilegal de armas. Investigaciones preliminares indican que habría actuado con la intención de replicar otros ataques ocurridos en escuelas de Estados Unidos.

El director, identificado como Kirk Moore, fue trasladado a un hospital, donde se reporta fuera de peligro.

El caso ha generado reconocimiento a nivel nacional, destacando la valentía del personal educativo ante situaciones de riesgo extremo. Al mismo tiempo, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad en escuelas y el acceso a armas en el país.

Este hecho deja una imagen clara: una reacción inmediata puede marcar la diferencia entre una tragedia y una historia de supervivencia.