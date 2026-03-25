Robot humanoide de Melania Trump causa impacto y desata reacciones en redes

Un robot humanoide se robó las miradas en la Casa Blanca este 25 de marzo de 2026. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, presentó a “Figure 03”, un androide impulsado por inteligencia artificial que sorprendió tanto a líderes internacionales como a usuarios en redes sociales.

WATCH: 🇺🇸 First Lady Melania Trump appears at White House AI education event alongside an American-built humanoid robot. pic.twitter.com/DIBvRZTMLQ — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) March 25, 2026

El momento ocurrió durante la cumbre global “Fostering the Future Together”, enfocada en el uso de tecnología y educación. El robot no solo acompañó a Melania Trump en su entrada, sino que también tomó la palabra frente a los asistentes y habló en varios idiomas.

Melania Trump presenta robot humanoide y sorprende al mundo con IA

El humanoide, desarrollado en Estados Unidos, fue capaz de interactuar con el público y dar la bienvenida a representantes de más de 40 países. Su capacidad para comunicarse en distintos idiomas y su apariencia similar a la humana generaron sorpresa inmediata.

Durante el evento, el robot incluso agradeció a Melania Trump por la invitación, destacando el papel de la inteligencia artificial en el futuro de la educación y el desarrollo tecnológico.

Presentación de robot humanoide de Melania Trump causa furor en redes

El evento rápidamente se volvió viral. Videos del robot caminando junto a la primera dama Melania Trump y hablando frente a líderes mundiales circularon en redes sociales, generando opiniones divididas.

Mientras algunos usuarios destacaron el avance tecnológico, otros expresaron preocupación por el crecimiento de la inteligencia artificial y su impacto en la vida cotidiana.

Expertos coinciden en que este tipo de robots forman parte de una nueva etapa tecnológica, donde la IA no solo estará en dispositivos, sino también en máquinas diseñadas para convivir con humanos.

La aparición de “Figure 03” no solo fue un momento llamativo, también dejó claro que el futuro de la inteligencia artificial ya comenzó.