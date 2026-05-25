Conectividad móvil en México: Un motor que resiste al entorno económico

En un panorama económico donde la economía nacional mostró un avance moderado del 0.2% durante los primeros tres meses del año, el sector de las telecomunicaciones móviles en México ha demostrado una resiliencia notable. Según datos recientes de The CIU, este mercado generó ingresos por 95,528 millones de pesos, lo que representa un incremento anual del 6.8%. Esta cifra no es menor, pues subraya que, incluso frente a la incertidumbre financiera, los mexicanos consideran la conectividad móvil como un gasto esencial, equiparable a servicios básicos.

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¿Qué motiva el gasto de los mexicanos en tecnología?

El principal motor de este crecimiento ha sido el rubro de los servicios, el cual experimentó un alza del 7.1%. Este fenómeno tiene una explicación clara: nuestra vida cotidiana está cada vez más supeditada a la red. El consumo de datos móviles creció un 6.1%, impulsado por la necesidad de estar conectados permanentemente para realizar actividades esenciales, desde la banca móvil y el trabajo remoto hasta el consumo de entretenimiento en plataformas de streaming.

Para entender mejor cómo ha cambiado nuestro comportamiento digital, podemos observar los siguientes pilares de consumo:

Entorno laboral y financiero: El uso de aplicaciones para realizar transferencias bancarias y gestionar tareas de oficina desde cualquier lugar.

Entretenimiento digital: El consumo intensivo de video bajo demanda y redes sociales.

Comercio electrónico: La adopción masiva de plataformas para compras cotidianas.

Esta dependencia convierte al smartphone en una pieza de infraestructura crítica. Como resultado, los consumidores están dispuestos a invertir más en sus dispositivos, elevando el gasto promedio por equipo a 4,921 pesos, un 6.4% más que el año anterior. Esto refleja una búsqueda consciente de mejores procesadores, cámaras de alta resolución y mayor capacidad de almacenamiento para soportar aplicaciones cada vez más exigentes.

El auge del pospago y la experiencia integral

El mercado está migrando de una simple contratación de línea hacia la búsqueda de una “experiencia digital completa”. Los planes de pospago han ganado terreno al ofrecer esquemas atractivos que combinan el financiamiento del equipo con suscripciones a plataformas de contenido. El Ingreso Promedio por Usuario (ARPU) alcanzó los 143.8 pesos mensuales, un crecimiento anual del 3.1%, lo que confirma que el usuario mexicano valora el valor agregado sobre el precio base.

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¿Cuál es el futuro del sector móvil en México?

Con una penetración móvil del 119.7%, el mercado mexicano muestra signos claros de madurez. Esto significa que el crecimiento futuro ya no vendrá necesariamente de atraer nuevos clientes, sino de maximizar el valor de los existentes mediante la adopción de nuevas tecnologías. Asimismo, los Operadores Móviles Virtuales (OMV) se han consolidado como una fuerza disruptiva, con un crecimiento anual del 21.5% y más de 170 jugadores activos. Estos operadores han demostrado que el mercado aún tiene espacio para estrategias diferenciadas que atienden nichos específicos, asegurando que la competencia siga favoreciendo al usuario final.