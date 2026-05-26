Microsoft celebra 40 años de historia tecnológica en nuestro país

La historia de la tecnología en México no puede contarse sin mencionar el impacto que Microsoft ha tenido en el ecosistema nacional durante las últimas cuatro décadas. Lo que comenzó en 1986 como una apuesta estratégica frente al Ángel de la Independencia, con una sola persona y una visión audaz, se ha transformado hoy en una operación robusta con más de mil colaboradores, presencia física en Ciudad de México y Monterrey, y una infraestructura de vanguardia con centros de datos en Querétaro. En un encuentro con ejecutivos de la tecnológica en sus oficinas del poniente de la CDMX, Rafael Sánchez, Director general, Tere Rodríguez, directora de comunicación, Rocío Días, directora de Recursos Humanos de la compañía, así como otros invitados sorpresa que formaron parte de la empresa, fue como los de Redmond celebraron sus cuatro décadas en territorio azteca.

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De la PC a la nube: una evolución constante

En 1986, cuando la computadora personal apenas comenzaba a integrarse en la vida cotidiana, Microsoft llegó a México con la misión de democratizar el acceso a la tecnología. Felipe Sánchez, primer empleado y fundador de la subsidiaria en nuestro país, recordó cómo los inicios fueron un reto logístico monumental. En una época donde el software no se entendía como un producto comercial, el equipo tuvo que innovar incluso en la forma de importar y distribuir manuales y disquetes.

La compañía supo adaptarse a cada era tecnológica: desde la adopción masiva de la PC, la llegada de Xbox en 2002 que impulsó la comunidad gamer, hasta el despliegue de servicios en la nube. Esta capacidad de adaptación ha permitido a Microsoft no solo crecer en tamaño, sino en profundidad, acompañando a las empresas mexicanas en sus retos de transformación, gestión de datos y eficiencia operativa.

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Hitos clave en la historia local:

1986: Inicio formal de operaciones en México frente al Ángel de la Independencia.

Inicio formal de operaciones en México frente al Ángel de la Independencia. 2002: Lanzamiento de Xbox, marcando un antes y un después en el entretenimiento local.

Lanzamiento de Xbox, marcando un antes y un después en el entretenimiento local. Actualidad: Inversiones masivas en infraestructura de inteligencia artificial y capacitación técnica para el talento mexicano.

IA: el nuevo motor de la productividad

Hoy, la visión de Microsoft ha evolucionado de “una computadora en cada escritorio” a empoderar a cada persona y organización para lograr más. Actualmente, esta misión se materializa a través de la inteligencia artificial. Empresas mexicanas y el Tecnológico de Monterrey ya están integrando soluciones de IA para optimizar procesos, fortalecer su fuerza laboral y personalizar la experiencia educativa. Además, la compañía mantiene un fuerte compromiso con la capacitación de docentes y estudiantes, asegurando que el conocimiento sea compartido para cerrar la brecha digital.

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Un legado construido con socios y aliados

El éxito de estas cuatro décadas no se explica sin la red de canales, socios, desarrolladores y la prensa especializada. Felipe Sánchez destacó que, desde los años ochenta, la labor de los distribuidores fue primordial para que el usuario final entendiera y valorara el software. Asimismo, el trabajo conjunto con los medios fue esencial para educar al mercado y combatir retos como la piratería, defendiendo el valor de la propiedad intelectual. Al mirar hacia el futuro, Microsoft reafirma que su historia en México apenas está en una etapa de aceleración, preparando el terreno para la siguiente gran evolución tecnológica.