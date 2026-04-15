Cablebús Puebla: Cuáles serán las rutas, cuánto costará el pasaje y quiénes viajan gratis

Puebla estrenará cablebús con 4 rutas y viajes gratis para ciertos grupos de personas. / Andrea P. De la Rosa Mejía/Gemini

Buenas noticias para los poblanos en cuanto a movilidad en la ciudad, ya que recientemente se aprobó el Cablebús Puebla. A continuación te contamos tofos los detalles:

La construcción de este medio de transporte de teleféricos, se perfila como la solución más eficiente y ecológica para conectar a más de 45 colonias. Con una inversión enfocada en la rapidez y la sustentabilidad, este sistema promete reducir traslados que hoy toman casi dos horas a solo 36 minutos.

Por dónde pasará el Cablebús Puebla; estas son las rutas

El sistema contará con una extensión total de 13.61 kilómetros, distribuidos en 4 rutas estratégicas que permitirán un flujo constante de pasajeros. A diferencia de otros proyectos, este no requirió una tala masiva de árboles, reduciendo el impacto ambiental a solo 97 trasplantes de especies.

El trazo contempla 9 estaciones o “nodos” principales que cruzan puntos clave de la capital poblana dentro de las 4 líneas:

Nodo CIS Angelópolis: Punto de partida en una de las zonas comerciales y administrativas más importantes.

Punto de partida en una de las zonas comerciales y administrativas más importantes. Nodo Parque Juárez: Conexión directa con el pulmón verde de la ciudad.

Conexión directa con el pulmón verde de la ciudad. Nodo BUAP: Acceso clave para la comunidad universitaria de Ciudad Universitaria.

Acceso clave para la comunidad universitaria de Ciudad Universitaria. Nodo Cenhch: Cercanía con zonas escolares y comerciales del centro-oriente.

Cercanía con zonas escolares y comerciales del centro-oriente. Nodo Cerro de Amalucan: Conexión con el nororiente de la capital.

Nuevos transportes públicos para 2026: Metro, Cablebús y la apuesta por una movilidad urbana distinta

En cuanto a las 4 rutas, estas serán las líneas:

Línea 1: Del CIS al Parque Juárez.

Línea 2: Del Parque Juárez a Xonaca.

Línea 3: De Xonaca al Cerro de Amalucan.

Línea 4: Del Parque Biblioteca a la Unidad Deportiva.

🚠El sistema de cable parte de diversos estudios para impulsar el proyecto, enfocándose en una movilidad segura, eficiente e incluyente, como el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) y el análisis costo-beneficio, los cuales han arrojado resultados para un plan… pic.twitter.com/y4eu7tYOBw — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) April 13, 2026

¿Cuál será el precio del Cablebús Puebla y quiénes viajan gratis?

El pasaje para este nuevo medio de transporte aún no es oficial. Sin embargo, el Gobierno de Puebla tiene en mente que el costo sea de 12 pesos por trayecto. Asimismo, señaló que el servicio no tendrá costo para adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes de primaria.