NASA revela nuevas imágenes del amerizaje de Orión tras misión Artemis II

NASA publica imágenes inéditas del regreso de la nave Orión al Pacífico. NASA

La misión Artemis II de la NASA marcó un momento histórico en la exploración espacial al completar con éxito el primer viaje tripulado a las cercanías de la Luna en más de 50 años.

De acuerdo con información oficial de la agencia, la nave Orion despegó desde el Centro Espacial Kennedy a inicios de abril de 2026 con cuatro astronautas a bordo: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

Jesse, Steve, Laddy, and Vlad….such an incredible feeling to welcome you aboard Integrity after a nearly 700,000 mile journey. Forever thankful for your service to our crew and the nation. pic.twitter.com/lJzNPkBIpq — Reid Wiseman (@astro_reid) April 14, 2026

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Durante aproximadamente 10 días, la tripulación realizó un sobrevuelo lunar que permitió poner a prueba por primera vez los sistemas de soporte vital de la cápsula con humanos en el espacio profundo, uno de los principales objetivos del programa Artemis.

El momento más crítico ocurrió en el regreso.

La cápsula Orion reingresó a la atmósfera terrestre a gran velocidad tras completar su trayectoria alrededor de la Luna, soportando temperaturas extremas antes de desplegar sus paracaídas y descender de forma controlada en el Océano Pacífico, frente a la costa de California.

La NASA confirmó que el amerizaje se realizó con precisión y que la tripulación fue recuperada por equipos especializados de la Marina de Estados Unidos, en una operación coordinada que forma parte de los protocolos del programa Artemis.

Now that the Artemis II crew is home, what's next for our Artemis program?



We're preparing to launch Artemis missions every year. Artemis III is next up in 2027, with Artemis IV landing on the Moon in 2028.



Learn more about the Artemis mission cadence: https://t.co/WtEfrKVtnJ pic.twitter.com/R6vdtXHSVm — NASA (@NASA) April 13, 2026

NASA muestra el momento exacto en que Orión toca el océano tras volver de la Luna

Este vuelo no solo representa un logro técnico.

También establece las bases para futuras misiones tripuladas a la superficie lunar. La agencia espacial busca utilizar Artemis II como paso clave para el regreso del ser humano a la Luna en los próximos años, con la mirada puesta en misiones más ambiciosas, incluida la exploración de Marte.

Además, la misión permitió recopilar datos sobre el comportamiento del cuerpo humano en el espacio profundo, así como validar sistemas de navegación, comunicación y seguridad que serán fundamentales en las siguientes etapas del programa.

Con Artemis II, la NASA abre una nueva era en la exploración espacial.

Una etapa que combina tecnología, cooperación internacional y objetivos a largo plazo para llevar nuevamente al ser humano más allá de la órbita terrestre.