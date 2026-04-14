Hipopótamos de Pablo Escobar: ¿Por qué van a sacrificar a más de 80 animales en Colombia?

Colombia tomó una decisión histórica y controversial: autorizar la eutanasia de alrededor de 80 hipopótamos descendientes de los animales que pertenecieron a Pablo Escobar. La medida busca frenar el crecimiento descontrolado de esta especie invasora que hoy representa un problema ambiental y de seguridad.

#PELIGRO. Conductores reportan avistamiento de familia de hipopótamos transitando libremente por vía Medellín-Pto Triunfo, sector de Hacienda Nápoles. La presencia de estos enormes ejemplares sobre la calzada representa riesgo de accidentalidad y peligro inminente para viajeros. pic.twitter.com/SyusP3Wce1 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 30, 2026

Estos hipopótamos llegaron al país en la década de 1980 como parte del zoológico privado del capo en la Hacienda Nápoles. Tras su muerte, los animales quedaron libres y comenzaron a reproducirse sin control. Hoy, se estima que hay cerca de 170 ejemplares en la región del río Magdalena, con proyecciones que podrían superar los 1,000 en los próximos años si no se interviene.

¿Por qué aplicar eutanasia a los hipopótamos?

El gobierno colombiano, a través del Ministerio de Ambiente, explicó que los hipopótamos son una especie invasora que altera gravemente los ecosistemas. Compiten con fauna local, contaminan cuerpos de agua con sus desechos y representan riesgos para comunidades cercanas.

Además, los animales enfrentan problemas de salud derivados del crecimiento sin control. Expertos advierten sobre casos de endogamia, lo que puede provocar enfermedades genéticas y debilidad en la población.

Las alternativas no han funcionado. La esterilización es costosa y riesgosa, mientras que el traslado a otros países ha sido rechazado por temas sanitarios y logísticos.

Cómo será el proceso de eutanasia para los hipopótamos de Escobar

El protocolo contempla dos métodos: eutanasia química mediante sedación y aplicación de medicamentos, y en algunos casos el uso de rifles de alta precisión para garantizar una muerte inmediata y reducir el sufrimiento animal.

La medida ha generado un fuerte debate. Mientras científicos la consideran necesaria para proteger el medio ambiente, activistas y defensores de animales la califican como una solución extrema.

El caso de los hipopótamos de Escobar se ha convertido en un símbolo global del impacto humano en la naturaleza, donde la falta de control durante décadas hoy obliga a tomar decisiones drásticas.