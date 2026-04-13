¿Por qué ya no podemos estar concentrados? Todo sobre la atención sostenida

MX- La atención sostenida no se rompe solo porque aparezca un distractor, sino porque el cerebro tiene que decidir constantemente a qué darle prioridad / Getty Images

¿Te cuesta concentrarte más de cinco minutos sin agarrar el celular? No eres tú, es tu cerebro adaptándose a un mundo de micro-estímulos. Martha Debayle recibió en W Radio al Dr. Rodolfo Solís, experto en neurociencias, para entender por qué estamos perdiendo la capacidad de enfoque y, lo más importante, cómo podemos recuperarla.

Test: ¿Qué tan dañada está tu atención?

Responde con sinceridad a estas preguntas:

¿Te cuesta concentrarte más de 20 minutos sin revisar el celular? ¿Interrumpes tareas importantes para ver redes sociales sin un motivo claro? ¿Te sientes inquieto si no puedes entrar a internet por un rato? ¿Te cuesta más que antes leer un libro o ver un video largo sin distraerte? ¿Abres apps de forma automática, casi sin pensarlo? ¿Sientes que pasas más tiempo en el scroll del que realmente quisieras?

Resultados:

0–1 “sí”: Tu uso es equilibrado.

2–3 “sí”: Hay señales de distracción frecuente.

4–6 “sí”: Es muy probable que tengas un uso problemático que está drenando tu atención sostenida.

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¿Qué es la atención sostenida y por qué se está perdiendo?

La atención sostenida es la capacidad de mantener el foco durante periodos prolongados, incluso en tareas que no son divertidas o altamente estimulantes. Es lo que necesitas para estudiar, trabajar profundamente o incluso escuchar a tu pareja sin ver el reloj.

El problema actual no es que seamos “menos inteligentes”, sino que nuestros hábitos digitales —especialmente el consumo de videos cortos— están reconfigurando el cerebro. Según el Dr. Solís, si entrenamos a nuestra mente para recibir una recompensa (un “like” o un video nuevo) cada 15 segundos, las tareas de la vida real nos parecen aburridas e insoportables.

El impacto de las redes sociales

La ciencia más reciente (estudios de 2024 y 2025) sugiere que el riesgo no es el internet en sí, sino el uso compulsivo. El cerebro tiene que decidir constantemente a qué darle prioridad: ¿a ese informe que tienes que entregar o a la notificación que acaba de vibrar? Las redes sociales ganan porque están diseñadas para secuestrar tu atención mediante la novedad y la validación social.

10 Consejos para recuperar tu enfoque (y tu vida)

La buena noticia es que la atención funciona como un músculo: si la ejercitas, se fortalece. Aquí tienes la guía práctica:

Entrena por bloques: Empieza con 15 minutos de concentración total. Prohibido tocar el celular. Ve subiendo el tiempo conforme te sientas cómodo. Técnica Pomodoro (con truco): Trabaja 25 minutos y descansa 5. Ojo: En el descanso no revises redes sociales; mejor estírate o toma agua para que el cerebro realmente descanse. Elimina la tentación: Quita las notificaciones innecesarias y mueve las apps de redes sociales de tu pantalla principal. Zonas “libres de scroll”: Establece momentos sagrados sin celular: la primera hora del día, durante las comidas y antes de dormir. Lee en papel: Practica la lectura profunda al menos 15 minutos al día. Si tu mente se va, regrésala suavemente al texto. Adiós al multitasking: El que mucho abarca, poco atiende. Una tarea, una pantalla, un objetivo a la vez. Pausas conscientes: Cierra los ojos y respira lento por un minuto varias veces al día. Es un “reset” para tu sistema nervioso. Define tu intención: Antes de abrir Instagram o TikTok, pregúntate: “¿Para qué voy a entrar?”. Si no tienes respuesta, no lo abras. Límites visibles: Usa el temporizador de tu teléfono para limitar el tiempo de uso diario de las apps más adictivas. Acepta el aburrimiento: No llenes cada segundo muerto con el celular. El aburrimiento es el espacio donde nace la creatividad y la concentración profunda.

Conclusión: La atención sostenida no solo sirve para ser más productivos; es la base de nuestra autonomía mental. Donde pones tu atención, pones tu vida.

Escucha a Martha Debayle de lunes a viernes de 10:00 am a 13:00 hrs. por W Radio.