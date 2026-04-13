Pensión anticipada con Ley 97 IMSS: Requisitos de semanas para jubilarte antes de los 60 años

Además de tener un buen colchón en tu AFORE, hay otros puntos por cumplir para la pensión anticipada con Ley 97 del IMSS; aquí te decimos cuáles son los requisitos de semanas para jubilarte antes de los 60 años.

Si ya estás pensando en disfrutar de tu tiempo libre y dejar de trabajar antes de lo esperado, te servirá saber que existe una forma para lograrlo sin tener que esperar a la edad mínima. Se trata de una opción para quienes han sido constantes y tienen un buen ahorro guardado, pero ojo, que el dinero no lo es todo en este proceso, aunque si lo más importante. Para dar este paso, el Seguro Social pide cumplir con varios puntos, así que vale la pena que conozcas cómo funciona la pensión anticipada con la Ley 97 del IMSS y los requisitos de semanas para jubilarte antes de los 60 años.

¿Cuándo puedo pedir una pensión anticipada?

La Pensión anticipada Ley 97 se puede pedir en cualquier momento antes de cumplir los 60 años, siempre y cuando el saldo en tu AFORE sea suficiente para financiar una renta vitalicia.

¿Cómo funciona la pensión anticipada según la Ley 97?

La pensión anticipada según la Ley 97 funciona mediante la contratación de una renta vitalicia con una aseguradora, utilizando solo los recursos de tu cuenta individual. Además, tus ahorros deben cubrir el costo del seguro de sobrevivencia para tus beneficiarios.

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¿Cómo funciona la pensión anticipada del IMSS?

En el IMSS, el funcionamiento de esta pensión depende de que cumplas con el mínimo de semanas cotizadas y el capital constitutivo necesario.

Si tu AFORE tiene los fondos y tú tienes las semanas, el IMSS emite un documento de oferta para que elijas la aseguradora que te pagará mes con mes de por vida. Toma en cuenta que, al ser anticipada, el monto mensual dependerá totalmente de qué tanto le hayas metido a tu cochinito del ahorro.

¿Cuándo me puedo pensionar según la Ley 97?

Para pensionarte según la Ley 97, lo habitual es esperar a los 60 años o 65 años; pero, puedes hacerlo antes si tu saldo acumulado permite comprar una renta mayor a la garantizada más el seguro de sobrevivencia.

Requisitos de la pensión anticipada con Ley 97

Los requisitos de la pensión anticipada con la Ley 97 son:

Tener al menos 1000 semanas cotizadas ante el IMSS.

Tu saldo en AFORE debe alcanzar para una renta vitalicia un 30% superior a la pensión garantizada y cubrir el seguro de sobrevivencia.

Estar dado de baja en el Régimen Obligatorio del Seguro Social y no tener un trabajo remunerado.

INE, Pasaporte o Cédula Profesional vigente.

Estado de Cuenta AFORE con una antigüedad no mayor a 6 meses.

Acta de nacimiento original y CURP.

Estado de cuenta con CLABE interbancaria a tu nombre para recibir los depósitos.

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