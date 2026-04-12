Senadores discutirán ley de feminicidios el próximo martes

Aseguró la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, que en la sesión plenaria del próximo martes se discutirá la reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo es facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley de feminicidios.

¿Cómo impactará la facultad del Congreso en la prevención de este delito?

Precisó que con estos cambios a la Carta Magna se podrá crear una ley que establezca las bases para la tipificación, investigación, persecución y castigo de ese lacerante delito, que es la peor forma de violencia contra las mujeres.

“La Ley deberá definir el mismo tipo penal, las sanciones y agravantes de este delito para garantizar una justicia integral para las víctimas”, señaló. —

¿Qué otros temas integran la agenda legislativa de la semana?

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Laura Itzel Castillo también informó que el Pleno del Senado estará en condiciones para analizar y, en su caso aprobar, la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, que fortalecerá el derecho humano a la cultura, la conservación del patrimonio nacional y el acceso de todas y todos a diversos contenidos a través de diferentes medios.

Además, indicó que será el mismo martes cuando se tomará protesta a una jueza y a dos magistrados de circuito, ante algunas vacantes existentes en órganos jurisdiccionales, lo anterior conforme a las disposiciones constitucionales y legales.

Por la tarde de ese martes, añadió, se celebrará la Ceremonia Solemne para nombrar el Salón Ingeniero Heberto Castillo Martínez, en honor a un gran luchador. También se develará un busto con su imagen y se recordarán los aspectos más relevantes de su vida política y profesional.

El miércoles 15 de abril, apuntó la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, se tiene prevista, previa aprobación de al menos 17 congresos locales de entidades federativas, la declaratoria de constitucionalidad del llamado Plan B, en cuanto a la reforma político y electoral.

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