Fallece Henry, pequeño quemado en tienda de Chalco durante disturbios por muerte de ‘El Mencho’

La tarde de este domingo perdió la vida Henry, el pequeño de dos años que resultó con severas quemaduras en el 85 por ciento de su cuerpo, cuando la tienda de conveniencia donde se encontraba junto con su padre Carlos Noe, en el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México, fue incendiada repentinamente.

¿Cómo ocurrió el ataque en Valle de Chalco?

En el ataque, dos hombres encapuchados entraron al establecimiento, lanzando bombas molotov y rociando gasolina por el lugar.

Justo en ese momento, la familia de Henry se encontraba comprando una gelatina para Henry.

FOTO: Especial Ampliar

Esta agresión ocurrió el domingo 22 de febrero, durante los disturbios ocurridos en varias entidades del país, tras el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

¿Cuál fue el estado de salud del menor?

De acuerdo con los últimos reportes médicos, el menor murió alrededor de las 14:00 horas en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), ubicado en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, donde se encontraba internado recibiendo atención médica especializada desde el día de los hechos.

El reporte del estado de salud del niño siempre fue reservado debido a la gravedad de sus heridas.

Henry fue sometido a varias cirugías para salvar su vida, y en todo momento, los médicos especialistas mantuvieron sedado e intubado al pequeño.

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