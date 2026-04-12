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¿A qué hora lloverá en CDMX y Edomex este lunes 13 de abril? Pronóstico completo

Autoridades recomiendan salir con tiempo, llevar paraguas o impermeable y mantenerse atentos a los avisos oficiales

SMN alerta lluvias este lunes 13 de abril en CDMX y Edomex. Getty Images

SMN alerta lluvias este lunes 13 de abril en CDMX y Edomex. Getty Images

Francisco Miranda

El clima para este lunes 13 de abril de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México estará marcado por cambios importantes a lo largo del día, con probabilidad de lluvias por la tarde, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Desde las primeras horas, se espera un ambiente fresco con cielo parcialmente nublado. Conforme avance la mañana, el clima se tornará templado a cálido, con temperaturas máximas de entre 24 y 28 grados en la CDMX y valores similares en zonas urbanas del Estado de México.

¿A qué hora lloverá en CDMX y Edomex?

El pronóstico indica que las lluvias comenzarán por la tarde, principalmente después de las 15:00 a 17:00 horas, cuando aumente la nubosidad en el Valle de México.

Se prevén intervalos de chubascos en ambas entidades, con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Estas condiciones están asociadas a canales de baja presión y entrada de humedad, lo que genera inestabilidad atmosférica en la región.

Recomendaciones para este lunes 13 de abril

Autoridades recomiendan salir con tiempo, llevar paraguas o impermeable y mantenerse atentos a los avisos oficiales. Las lluvias podrían generar encharcamientos y tránsito lento en la CDMX y el Edomex.

Mañana lunes 13 de abril iniciará con clima estable, pero por la tarde llegarán lluvias que podrían tomar por sorpresa a millones de personas en el Valle de México.

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