La justicia le falló y ella tomó el arma: Doña Carlota rompe el silencio

Doña Carlota Chalco, como ahora es conocina María Carlota, reveló que sus acciones de disparar contra quienes invadían su casa en el municipio de Chalco, Estado de México, no fue un acto de agresión premeditada.

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¿Por qué disparó contra los presuntos invasores?

En una entrevista para el programa Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera, María Carlota compartió su testimonio, y mencionó que la familia ya había agotado las vías legales, presentando denuncias por despojo ante el Ministerio Público y solicitado apoyo en la alcaldía de Chalco, sin obtener una respuesta.

La falta de acción de las autoridades, sumada a la presunta colusión de policías con los invasores, dejó a la familia en una situación de vulnerabilidad el día que decidieron acudir a la propiedad para intentar recuperar su inmueble.

Doña Carlota indicó que los invasores la amenazaron directamente, y que el joven al que le disparó se abalanzó contra ella con insultos y amenazas de muerte.

En ese instante, la mujer de 74 años sintió que la única forma de garantizar que sus hijos salieran vivos del lugar era utilizando el arma que su difunto esposo le había dejado años atrás precisamente para su protección.

Confesó que su primer pensamiento antes de realizar los disparos fue:

“De aquí no vamos a salir vivos”. —

El martes 7 de abril la señora Carlota “N” y sus abogados presentarán las pruebas como el video de la FGJ Edomex, con el que buscarán sustentar defensa propia, detalló su hijo y abogado, Arturo Santana. Ampliar

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¿Cuál es su situación legal actual?

Recientemente Doña Carlota obtuvo arresto domiciliario debido a su avanzada edad y estado de salud, sin embargo, sus hijos Eduardo y Mariana permanecen en prisión, lo cual es su mayor preocupación.

Desde su detención, Carlota ha pasado el tiempo en cursos de emprendimiento y macramé organizados por colectivos como La Cana, intentando encontrar un propósito dentro del encierro mientras espera una sentencia definitiva, que su defensa espera sea absolutoria bajo la figura de legítima defensa.

María Carlota hizo un llamado urgente a que los vecinos se organicen y se cuiden mutuamente para evitar que este tipo de tragedias se repitan, pues mientras no se erradique la corrupción en las alcaldías y fiscalías, todos los ciudadanos seguirán “bailando en la tabla del jabonero”.

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