Clima hoy 10 de abril: ¿A qué hora va a llover este viernes en Edomex y CDMX?

Aquí el pronóstico del SMN con horarios y condiciones del clima. Getty Images

Si tienes planes este viernes 10 de abril, toma precauciones: el clima en el Valle de México traerá lluvias por la tarde y noche, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante la mañana, la Ciudad de México y el Estado de México tendrán cielo parcialmente nublado y ambiente templado, con temperaturas cercanas a los 18 grados. Sin embargo, conforme avance el día, la nubosidad aumentará y cambiará el panorama.

¿A qué hora va a llover en CDMX y Edomex?

Según el pronóstico más reciente:

Después del mediodía (2:00 a 4:00 pm): comienzan a desarrollarse nubes de tormenta

Tarde (4:00 a 7:00 pm): se esperan chubascos y lluvias puntuales

Noche (7:00 pm en adelante): lluvias ligeras a moderadas en distintas zonas

Este comportamiento es típico de la temporada previa a lluvias, donde el calor del día genera tormentas vespertinas.

Además, el SMN prevé que las lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, especialmente en el Estado de México.

Temperatura y condiciones generales

Para este viernes 10 de abril:

CDMX: mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C

Edomex: ambiente más fresco en zonas altas y posibilidad de lluvias más intensas

También se espera ambiente cálido después del mediodía, seguido de un descenso de temperatura con las lluvias.

Autoridades recomiendan:

Salir con paraguas o impermeable

Evitar zonas con encharcamientos

Mantenerse atento a alertas del clima

Este viernes el clima será estable por la mañana, pero por la tarde, la lluvia será protagonista en CDMX y Edomex.

Así que si vas a salir, mejor prepárate… porque el aguacero llegará después de las 4 de la tarde.