Bloqueo de cuentas sin orden judicial riesgo para T-MEC y Mipymes, advierte Coparmex

El 17.3% de las empresas en México ha sufrido extorsión empresarial, afirmó el presidente nacional de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez.

El bloqueo de cuentas sin previo control judicial, derivado de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la UIF, “rompe con precedentes previos y establece un riesgo institucional al permitir afectaciones al patrimonio de personas y empresas sin reglas claras ni supervisión judicial oportuna” advirtió el presidente Nacional de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez en entrevista con Gabriela Warkentin para “Así las Cosas”.

TE PUEDE INTERESAR: Bloqueo de cuentas desde la UIF implica riesgos sin control judicial: Javier Martín Reyes

Bloque de cuentas: Una amenaza para el T-MEC y las #MiPyMEs



"Este precedente resulta particularmente sensible en el contexto del #TMEC y la competencia por capital, donde la confianza institucional, la protección de activos y las reglas claras son determinantes para la atracción… pic.twitter.com/iPBwt3mMCY — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 10, 2026

TE PUEDE INTERESAR: Fallo histórico: La UIF podrá congelar cuentas sin juez de por medio; conoce las razones

Riesgos legales y presunción de inocencia

Validar estos bloqueos sin orden judicial previa tensión al principio de presunción de inocencia, generando efectos similares a una sanción anticipada y colocando a los afectados en desventaja para su defensa.

La falta de certeza jurídica que han señalado desde Coparmex, dijo, eleva el riesgo país y afecta las inversiones y disposición para invertir en México. Sobre todo este precedente resulta particularmente sensible en el contexto del T-MEC y en la competencia por capitales donde las reglas claras son determinantes.

TE PUEDE INTERESAR: Bloqueo a cuentas sin orden judicial genera alerta por inversión en México: Coparmex

Impacto en MiPymes e inversión

Recordó que las MiPymes en México representan el 99 por ciento del tejido empresarial y son las más vulnerables ya que un bloqueo de una cuenta puede paralizar su operación incluido el pago de nómina y viabilidad.

Por ello, planteo que “haya una ruta clara que fortalezca el marco llega y garantice el equilibrio entre el combate a la ilegalidad y la certeza jurídica”.

En el comunicado emitido dijo se definan los criterios objetivos para justificar bloqueos, que tengamos certeza, establecer un control judicial previo en máximo de 6 horas y fijar un plazo no mayor a qui días para que la autoridad sustente la medida. Cerrar el paso al uso discrecional de estas facultades. Y advirtió que esta medida afecta la confianza para invertir en México, en el contexto del bloqueo de cuentas.