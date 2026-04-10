Actores de ‘Malcolm el de En Medio’ visitarán México en Venga La Alegría: Cuándo y dónde verlos

La nostalgia está más viva que nunca. El regreso de la serie ‘Malcolm el de En Medio’ no solo llegó a streaming, también traerá a varios de sus protagonistas a México, desatando emoción entre los fans de la icónica serie.

Y sí, ya hay fecha confirmada para verlos en televisión abierta. Así que te dejamos cómo verlos en vivo y cuándo se hará su visita al programa familiar de TV Azteca.

¿Cuándo estarán los actores de Malcolm el de En Medio en México?

Los actores Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson de la serie ‘Malcolm el de En Medio’ visitarán México el próximo martes 14 de abril de 2026. Su aparición será en el programa Venga la Alegría, uno de los más populares de la televisión mexicana.

El hecho de que el elenco visite un programa matutino mexicano refleja el peso que tuvo la serie en el país, donde ‘Malcolm el de En Medio’ se convirtió en un fenómeno cultural durante años.

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¿A qué hora ver su participación en Venga la Alegría?

La participación del elenco está programada para el horario habitual del matutino, que comienza a las 8:55 de la mañana (tiempo del centro de México).

Se espera que durante la emisión compartan detalles sobre el esperado regreso de la serie y revivan algunos de los momentos más icónicos que marcaron a toda una generación.

El regreso de ‘Malcolm el de En Medio’ que lo cambió todo

La visita no es casualidad. Llega justo después del estreno de la nueva miniserie “Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta”, lanzada en 2026 a través de Disney+.

Este proyecto marca el regreso de la familia más caótica de la televisión, retomando la historia años después del final original, que se emitió en 2006. Más allá de la emoción por verlos en México, hay un punto interesante: esta visita forma parte de una estrategia global para reconectar con la audiencia latina.

Su regreso no solo apela a la nostalgia, también busca conquistar a nuevas generaciones que ahora están descubriendo la historia en plataformas digitales.