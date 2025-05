“Ojalá durara para siempre”: Así anunció Frankie Muniz que terminó de rodar Malcolm el de en Medio

Frankie Muniz, protagonista de la icónica serie Malcolm el de en medio, anunció que terminó el rodaje del reboot. A través de una publicación en Instagram, el actor dedicó en extenso, pero emotivo mensaje donde expresó su emoción por volver a interpretar a uno de los personajes que lo lanzó a la fama.

“Fue como volver al mundo salvaje de Malcolm, pero con todo el amor y el cariño máximo”, escribió, quien también compartió que este reencuentro con el elenco fue tan especial que no quería que terminara. “Se me pasó rapidísimo, ojalá durara para siempre”.

Además, en su mensaje, Muniz confesó haber redescubierto su gusto por actuar, pues aseguró que nunca sintió que esa “etiqueta” le encajara, pero ahora espera hacerlo mucho más en el futuro.

Estoy muy feliz de haber tenido la oportunidad de revivir esta serie con una mayor apreciación de lo que estábamos haciendo, sabiendo cuánta gente en todo el mundo quiere de verdad a Malcolm y a su familia — Frankie Muniz.

El actor acompañó su publicación con dos fotos, una de él y otra de la claqueta con el nombre Malcolm in the Middle. “Disney no me deja publicar las demás… así que imagínense una foto de todos juntos pasándola genial”, concluyó.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Malcolm el de en medio?

Aunque aún no tenemos una fecha exacta, se espera que los cuatro nuevos episodios de Malcolm lleguen a Disney Plus a finales de 2025, durante la temporada de invierno.