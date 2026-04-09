Multas por ruido: Gobierno advierte sanciones de hasta 35 mil pesos por no dejar dormir

Ruido excesivo en México: estas son las multas y cuándo te sancionan. Getty Images

¿Te gusta poner la música a todo volumen o hacer fiestas hasta la madrugada? Ojo, porque en México esto ya puede salir muy caro.

Autoridades locales y ambientales han reforzado las sanciones contra el ruido excesivo, y en algunos casos las multas pueden alcanzar hasta 35 mil pesos, especialmente si no se atienden las advertencias oficiales.

Aunque muchas personas creen que solo es un problema entre vecinos, la realidad es que el ruido está regulado por leyes como la Ley de Cultura Cívica y normas ambientales que buscan proteger la salud y el descanso de las personas.

¿Cuándo te pueden multar por ruido?

De acuerdo con autoridades mexicanas, puedes ser sancionado si:

Pones música a alto volumen en horarios nocturnos

Realizas fiestas o reuniones que afecten a vecinos

Generas ruido constante en casa o negocio

Ignoras una advertencia oficial tras una denuncia

El proceso suele iniciar con una queja vecinal. Después, inspectores pueden acudir al domicilio para verificar el nivel de ruido y emitir una advertencia. Si el problema continúa, se aplica la multa.

¿Qué dice la ley en México?

La normativa establece límites de ruido: aproximadamente 55 decibeles de día y 50 de noche, dependiendo de la zona. Superarlos de forma constante puede derivar en sanciones.

Además, en la Ciudad de México, la Ley de Cultura Cívica contempla multas económicas, arrestos administrativos o trabajo comunitario para quienes alteren la tranquilidad pública.

En casos más graves, sobre todo en negocios o industrias, las multas pueden ser mucho más altas e incluso incluir clausuras.

Así que si vas a hacer fiesta, mejor bájale o prepárate para pagar una enorme multa por escandaloso y necio.