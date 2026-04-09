Asamblea de Barrios toma el Congreso de la CDMX: Estas son las demandas de los habitantes

Dentro del Recinto legislativo se desarrollaba la sesión de los legisladores cuando los inquilinos pretendieron ingresar

Integrantes de la Asamblea de Barrios intentaron ingresar de manera violenta al Congreso de la ciudad de México. Rompieron los vidrios de las puertas principales y al menos tres elementos de resguardo fueron hospitalizados.

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¿Qué ocurrió en el Congreso CDMX?

Dentro del Recinto legislativo se desarrollaba la sesión de los legisladores cuando los inquilinos pretendieron ingresar; para impedirlo, miembros de resguardo rociaron el polvo de los extintores.

¿Qué exigían los manifestantes?

Más de medio centenar de inquilinos exigían hablar con diputados de las comisiones de Vivienda, Presupuesto y Derechos Humanos para que detengan, dijeron, los cobros indebidos que hace la secretaria de Vivienda en el pago mensual del crédito que se les dio por sus departamentos.

“Seguimos con nuestra tarea en este tema de los cobros indebidos por parte del Instituto de Vivienda, este vicio oculto con el que surgió el Instituto de Vivienda y que está en manos de materia legislativa, que quieren hacer oídos sordos, evidentemente porque son una transformación de cuarta que no ve”. —

“Se burlaban de Salinas de Gortari que ni siquiera los vio ni los oyó. Están igualitos o peor que ellos”, agregó.

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¿Cuál fue el saldo tras la irrupción?

Georgina Pacheco, dirigente del sindicato del Congreso CDMX, informó que tres elementos de resguardo tuvieron que ser trasladados al hospital debido a las lesiones que sufrieron por la irrupción.

Una vez que los manifestantes se retiraron, el Congreso emitió un pronunciamiento diciendo que respetaba la libertad de manifestación pero reprobando “enérgicamente cualquier acto de agresión que atente contra la integridad física de los diputados, personal y visitantes”

E l presidente del Congreso, Jesús Sesma, lamentó la agresión y se quejo de que el gobierno capitalino no haya atendido con anterioridad a los que protestaban.

Aclaró que después del incidente, la secretaría de Vivienda los va a atender.

Se quejó de que ellos, que fueron los que sufrieron las consecuencias, no hayan sido invitados a dicho dialogo.

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