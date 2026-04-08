Alcaldía Cuauhtémoc retira 59 franeleros y libera calles en seis colonias

La alcaldía Cuauhtémoc, en coordinación con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizó operativos en distintas colonias de la demarcación para atender reportes relacionados con abusos por cobros excesivos de franeleros.

Además, se procedió también al retiro de objetos para apartar espacios, así como al envío al corralón de vehículos abandonados y otras situaciones que afectan el uso del espacio público.

¿Qué acciones se realizaron en las colonias?

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega informó que personal de la Dirección General de Seguridad Ciudadana realizó el retiro de franeleros al remover a 59 personas en seis colonias: Doctores, Obrera, Roma, Condesa y San Rafael, asegurando que estas calles quedarán libres para que los vecinos puedan estacionarse de manera libre, luego de que se reportaran cobros indebidos o daños a vehículos si se oponían a pagar la cuota.

FOTO: SSC Ampliar

En ese mismo periodo, se enfajillaron y retiraron 28 vehículos abandonados. Además de ocupar espacio, varios de estos generaban acumulación de basura y puntos de riesgo.

Con el retiro, las vialidades quedaron libres para el tránsito y uso de quienes viven en la zona.

Estos operativos continuarán de manera permanente para recuperar las calles y espacios de la demarcación.

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