Leyla Monserrat: ¿Quién fue la joven asesinada por sus amigas tras sufrir acoso por su color de piel?

El caso de Leyla Monserrat, una adolescente de 15 años en Sonora, ha causado indignación en todo México, luego de que se confirmara que fue asesinada por dos de sus propias amigas tras meses de acoso.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, el crimen ocurrió el 25 de septiembre de 2025, pero volvió a ser tendencia tras conocerse las sentencias contra las responsables.

Tienes 15 años. Vas con tu mamá a una fiesta. Le dices que ya te vas a casa, te da permiso porque está cerca. En el camino te encuentras con una “amiga”. Te convence de ir a ver a otra.



Te llevan a un cuarto sucio, viejo. Entre “bromas” te dicen que te van a vendar los ojos… pic.twitter.com/SNHtmHIHXR — Arturo Villegas (@ArturoVill7) April 6, 2026

¿Quién era Leyla Monserrat?

Leyla era una joven originaria del ejido El Desierto, en el municipio de General Plutarco Elías Calles.

Familiares y reportes señalan que la adolescente había sido víctima de bullying y discriminación por su color de piel, principalmente por parte de sus agresoras, quienes incluso la humillaron en redes sociales antes del crimen.

¿Cómo ocurrió el crimen de Leyla Monserrat?

Según las investigaciones oficiales, las dos menores —de 13 y 15 años— engañaron a Leyla para que acudiera a una vivienda.

Una vez ahí, la inmovilizaron y la asfixiaron, además de grabar el ataque con un teléfono celular. Posteriormente, ocultaron el cuerpo en el patio del domicilio.

Días después, tras la denuncia de desaparición, las autoridades localizaron el cuerpo y confirmaron que la causa de muerte fue asfixia mecánica.

Sentencias que causan indignación

En abril de 2026, un juez dictó sentencia bajo el sistema de justicia para adolescentes:

Una de las agresoras recibió 2 años y 10 meses de internamiento

La otra, 11 meses de libertad asistida

Además, ambas deberán pagar una reparación del daño de poco más de 5 mil pesos.

Estas sanciones han sido consideradas insuficientes por la familia y por la opinión pública, lo que ha reavivado el debate sobre las penas para menores en delitos graves.

Un caso que marca a México

El asesinato de Leyla Monserrat no solo refleja un caso de violencia extrema, sino también la persistencia del acoso escolar y la discriminación racial entre jóvenes.

Colectivos y usuarios en redes sociales han exigido justicia y cambios en la legislación, mientras la familia de la víctima continúa su lucha para que el caso no quede impune.

La historia de Leyla se ha convertido en un llamado urgente: prevenir la violencia y el odio desde las aulas puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.