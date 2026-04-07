NASA revela cómo se vio el eclipse solar desde la misión Artemis II. NASA

La misión Artemis II de la NASA volvió a marcar un momento histórico luego de que su tripulación captara un eclipse solar desde el espacio profundo, una experiencia única que no puede replicarse desde la Tierra.

A bordo de la nave Orion, los astronautas presenciaron este fenómeno mientras realizaban su sobrevuelo alrededor de la Luna, en una fase clave de la misión.

Eclipse solar desde el espacio: Así observó el eclipse en vivo la tripulación de Artemis antes de regresar a la Tierra pic.twitter.com/yaFubPEZUT — Franc (@paco__miranda) April 7, 2026

Un eclipse visto como nunca antes

De acuerdo con información de la NASA, el eclipse fue observado desde una perspectiva completamente distinta: la Luna bloqueó parcialmente la luz del Sol mientras la Tierra se mantenía visible en el fondo del espacio.

Este tipo de observación permite a los científicos estudiar cómo interactúan la luz solar, la superficie lunar y la atmósfera terrestre desde un ángulo privilegiado.

Además, las cámaras de alta resolución de Orion captaron imágenes del evento, que ya son analizadas por especialistas para futuras investigaciones.

THE ARTEMIS II ECLIPSE.

April 6, 2026.



Totality, beyond Earth. From lunar orbit, the Moon eclipses the Sun, revealing a view few in human history have ever witnessed. Photo: NASA pic.twitter.com/2cLJD3oL7p — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Un fenómeno clave para la ciencia

La NASA ha señalado que este tipo de eventos ayuda a comprender mejor la dinámica de los eclipses, así como la forma en que la luz solar se dispersa en el espacio.

También permite probar sensores y sistemas ópticos que serán utilizados en futuras misiones, incluyendo aquellas que buscarán establecer presencia humana permanente en la Luna.

Durante el eclipse, los astronautas continuaron con sus tareas programadas, documentando el fenómeno y enviando información a la Tierra antes de perder comunicación al pasar por la cara oculta lunar.

Artemis II y su papel en la exploración

La misión Artemis II es la primera en llevar astronautas más allá de la órbita terrestre desde la era Apolo. Su objetivo principal es probar sistemas de navegación, comunicación y soporte vital para futuras misiones.

Durante este viaje, la tripulación también alcanzó la mayor distancia recorrida por humanos en la historia, superando el récord del Apolo 13.

La NASA confirmó que estos datos serán fundamentales para planear futuras misiones tripuladas, incluyendo el regreso a la superficie lunar y, a largo plazo, misiones a Marte.