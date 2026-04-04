Mx - Viacrucis de Iztapalapa: la tradición que nació de una epidemia y hoy convoca a millones en Semana Santa FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

La historia del Viacrucis en Iztapalapa se remonta a 1833, cuando una epidemia de cólera golpeó con fuerza a la población. En medio de la crisis, los habitantes hicieron un pacto de fe al Señor de la Cuevita: si la enfermedad cesaba, representarían cada año la Pasión de Cristo. La tradición se formalizó una década después, en 1843, y desde entonces no se ha interrumpido.

Con el paso del tiempo, aquella promesa dejó de ser solo un acto religioso para convertirse en una de las expresiones culturales más importantes de la Ciudad de México. La representación ha evolucionado sin perder su esencia comunitaria: los actores no son profesionales, sino habitantes de los ocho barrios originarios que asumen el compromiso como parte de su identidad.

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El viacrucis más multitudinario de México

Cada Viernes Santo, la demarcación se transforma en un escenario a cielo abierto. El recorrido del viacrucis abarca cerca de 10 kilómetros hasta el Cerro de la Estrella, donde se escenifica la crucifixión. Más de 300 actores participan en los papeles principales, acompañados por miles de nazarenos y voluntarios.

La magnitud del evento lo coloca entre los más grandes del mundo en su tipo. En años recientes, la asistencia ha superado los dos millones de personas, consolidando al Viacrucis de Iztapalapa como un punto de referencia durante la Semana Santa en México. La logística incluye operativos de seguridad, cierres viales y cobertura mediática nacional e internacional.

De representación religiosa a patrimonio cultural

El impacto del evento trasciende lo religioso. El Viacrucis es también un espacio de cohesión social donde generaciones completas participan en la organización, desde la selección de actores hasta la producción de vestuarios y escenografía. La preparación puede tomar meses y exige disciplina, especialmente para quien interpreta a Jesús.

Este valor cultural ha sido reconocido a nivel global. La tradición fue inscrita como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, lo que refuerza su relevancia como una de las expresiones comunitarias más representativas de México. Más que un espectáculo, es una práctica viva que sigue transmitiéndose de padres a hijos.

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Una experiencia que mezcla fe, identidad y multitud

Para quienes lo viven de cerca, el Viacrucis no se reduce a una escenificación. Hay mandas que se cargan en silencio, recorridos que se hacen descalzo y miradas que siguen cada paso como si se tratara de algo propio. No hay distancia entre público y actores: todo ocurre a ras de calle, sin filtros ni pausas.

En Iztapalapa, la tradición no sobrevive por inercia, sino por decisión. Se organiza, se hereda y se defiende año con año. Lo que ocurre en Semana Santa no es un espectáculo que llega y se va, sino una forma de pertenecer que se activa y se reconoce en colectivo.