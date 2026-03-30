“París, estoy lista”: El espectacular anuncio de Celine Dion

“París, estoy lista”, con este mensaje proyectado en el mayor símbolo de la capital francesa, y otro donde se leía “Celine Dion”, la cantante canadiense anunció su regreso a los escenarios de los cuales se alejó en 2022 tras diagnosticársele una enfermedad autoinmune y neurológica que afecta su voz y movilidad.

Richard Lautens Ampliar

¿Cómo anunció su regreso a los escenarios?

El anuncio del regreso de Celine Dion a escena se dio en un evento privado en el Café del Hombre en París, frente a la Torre Eiffel, en el cual se proyectó un video inédito en el cual la diva quebecua, que hoy cumple 56 años, agradeció el apoyo a sus seguidores:

“Estoy muy feliz. Me siento bien, fuerte, súper emocionada, obviamente también un poco nerviosa, pero, sobre todo, estoy muy agradecida con todos ustedes... Este año recibo el mejor regalo de cumpleaños de mi vida… ¡tengo la oportunidad de verlos y actuar para ustedes otra vez en París, comenzando en septiembre”, afirmó.

CELINE DION PARIS 2026

10 unforgettable shows starting this September.

Presale begins April 7. Register for access until April 2 at https://t.co/oKjPk76odC pic.twitter.com/44Dhd9OAqK — Celine Dion (@celinedion) March 30, 2026

¿Cuándo y dónde serán sus conciertos?

Celine Dion tendrá 10 conciertos entre el sábado 12 de septiembre y el miércoles 14 de octubre de este año en el Paris La Défense Arena, el mayor recinto cubierto de Europa con capacidad de hasta 45 mil personas, inaugurado en 2017 con los Rolling Stones y que ha sido escenario de numerosos artistas como Paul McCartney, Taylor Swift, Lenny Kravitz, Dua Lipa, Rammstein, Iron Maiden, y Pink, entre muchos otros.

En su cuenta de Instagram, Celine Dion precisó que la pre-venta para sus “diez conciertos inolvidables” comenzarán el 7 de abril, la taquilla general abrirá el 10 de abril.

Céline Dion announces her Paris concert dates at an event at the Eiffel Tower.https://t.co/GeKlVVU6Dx pic.twitter.com/YVjvVBReNi — Variety (@Variety) March 30, 2026

¿Qué incluirá su nueva gira?

Según un comunicado, la cantante recorrerá en sus conciertos sus mayores éxitos, tanto en francés como en inglés, así como un tributo a las canciones que la colocaron en la cima mundial durante décadas.

Celine Dion hizo una breve reaparición pública en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, interpretando el “Himno al Amor” de Edith Piaf, con la Torre Eiffel como telón de fondo y estos recitales en la capital del amor, subrayan el vínculo comercial y emocional de Dion con esta ciudad “central en su desarrollo artístico internacional”, afirmó previo al lanzamiento a la revista Vogue France.

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