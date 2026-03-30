Cierres viales en Iztapalapa por la 183 Representación: Rutas alternas y horarios

El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Pablo Vázquez dio a conocer el Operativo Iztapalapa que se aplicará esta semana durante la 183 Representación de la Pasión y Muerte de Cristo en Iztapalapa, ya que se espera la asistencia de dos millones de personas.

#SemanaSanta | Por instrucciones de la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM, la @SSC_CDMX implementará un operativo integral y en conjunto con autoridades de la @Alc_Iztapalapa, para garantizar la seguridad de las y los asistentes, participantes, staff y la ciudadanía en general, que… pic.twitter.com/5So6i1qckh — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 30, 2026

¿Cómo será el despliegue de seguridad?

En el operativo van a participar más de 9 mil elementos de la policía y habrá cierres viales en el centro de Iztapalapa y sus alrededores por lo que se pidió a los ciudadanos que vayan al evento que lleguen en metro y a los automovilistas que usen vías alternas ya que varias calles estarán cerradas, especialmente, el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril.

Los cierres serán principalmente en la calzada Ermita Iztapalapa y avenida Rojo Gómez.

“Se recomienda a los asistentes, así como a quienes circulan por la zona utilizar como alternativas viales el eje 5 sur, Anillo periférico, avenida Tláhuac, el eje tres oriente, Año de Juárez, avenida Andrés Molina Henríquez, Calzada de Tlalpan, eje cuatro Sur Plutarco Elías Calles, eje cinco sur leyes de Reforma y avenida Tasqueña”. —

En Vivo | La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabeza la conferencia de prensa. https://t.co/EhupFjfytB — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) March 30, 2026

¿Qué recursos se desplegarán en el operativo?

En este operativo van a estar presentes más de nueve mil elementos policiales.

“Se ha diseñado un dispositivo integral en el que participarán 9188 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 549 vehículos. que iniciaron operaciones desde el día de ayer y van a continuar durante toda la semana hasta el 4 de abril con presencia policial de oficiales de tránsito, vigilancia aérea y acompañamiento en cada una de las actividades programadas, incluyendo también la atención prehospitalaria y a este operativo se sumarán mil 500 elementos de la policía auxiliar que presta sus servicios en la alcaldía”. —

En este Domingo de Ramos, elementos de seguridad y distintas áreas operativas trabajaron de manera coordinada para garantizar la seguridad, el orden y el bienestar de las y los asistentes durante esta importante tradición.



Gracias a este esfuerzo conjunto, la jornada se… pic.twitter.com/YGDhS8HDFb — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) March 30, 2026

¿Cuál será el impacto económico del evento?

Se espera que los dos millones de asistentes al Vía Crucis dejen una derrama económica de 250 millones de pesos.

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