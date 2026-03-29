¿Por qué se pintó de rojo sangre el cielo tras el paso de un ciclón tropical en Australia?

El paso del ciclón tropical Narelle por Australia Occidental dejó una imagen impactante que rápidamente se volvió viral: un cielo completamente teñido de rojo sangre, descrito por muchos como “apocalíptico”. Este fenómeno, registrado entre el 27 y 28 de marzo de 2026, generó alarma entre la población, pero tiene una explicación científica clara.

¡Cielo de sangre en Australia! 🔴🇦🇺



El paso del ciclón Narelle ha dejado imágenes que parecen de otro mundo. No se trata de un fenómeno visual común: vientos de más de 200 km/h levantaron nubes masivas de polvo cargado con hierro, tiñendo la atmósfera de un rojo intenso en pocos… pic.twitter.com/Bc7WfOWQLs — Jhannely González | Periodista (@gazareportes_ve) March 29, 2026

De acuerdo con reportes locales y servicios meteorológicos, el color rojo del cielo no fue causado directamente por el ciclón en sí, sino por un efecto asociado: enormes nubes de polvo arrastradas por los fuertes vientos del sistema.

¿Qué provocó el cielo rojo en Australia?

El ciclón Narelle generó ráfagas de viento superiores a los 190 km/h en algunas zonas, lo que levantó grandes cantidades de polvo y arena desde el suelo.

Estas partículas quedaron suspendidas en la atmósfera y comenzaron a dispersar la luz solar. Cuando la luz atraviesa una alta concentración de polvo, los tonos azules se filtran y predominan los colores rojos y anaranjados, creando ese efecto visual tan intenso.

🔥 Australia se tiñe de rojo antes de una tormenta: el fenómeno que impacta al mundo



Un extraño y espectacular fenómeno sorprendió a varias regiones de Australia, donde el cielo se tornó de un intenso color rojo justo antes de la llegada de una tormenta. Las imágenes, que… pic.twitter.com/52ZMZL0QnT — HombresabioX (@HombreSabioX) March 29, 2026

Este mismo fenómeno puede observarse en tormentas de arena o durante incendios forestales, cuando el aire se llena de partículas finas que modifican la forma en que percibimos la luz.

Un fenómeno poco común, pero no único

Aunque las imágenes sorprendieron al mundo, los expertos señalan que este tipo de cielos rojizos no es completamente inusual en regiones áridas como Australia Occidental.

Sin embargo, lo que hizo especial este evento fue la intensidad del color y la magnitud del sistema meteorológico. El ciclón no solo arrastró polvo, sino que también redujo drásticamente la visibilidad y oscureció el cielo durante el día.

En algunas localidades, la luz solar prácticamente desapareció por momentos, generando condiciones que muchos describieron como irreales o de película.

Impacto del ciclón Narelle en la región

Más allá del fenómeno visual, el ciclón provocó afectaciones importantes. Zonas como Exmouth y Coral Bay registraron daños, además de cortes de electricidad, agua y comunicaciones.

Las autoridades de emergencia activaron protocolos de protección y pidieron a la población mantenerse resguardada ante los fuertes vientos y condiciones adversas.

¿Puede volver a ocurrir?

Sí. Mientras existan condiciones de viento extremo y suelos secos, es posible que este fenómeno se repita. Australia, por su geografía y clima, es una de las regiones donde estos eventos pueden presentarse con mayor frecuencia.

El cielo rojo tras el paso del ciclón Narelle no fue una señal sobrenatural, sino el resultado de la interacción entre la atmósfera, el polvo y la luz solar.