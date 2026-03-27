Regulación de la IA en México: AIMX advierte riesgos para innovación digital

La regulación de la Inteligencia Artificial (IA) en México, alertó sobre riesgos regulatorios en la iniciativa que busca modificar la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal del Trabajo en la materia, al considerar que su redacción actual podría afectar la innovación tecnológica y la certeza jurídica en México.

Riesgos para la innovación digital

En un posicionamiento público, el organismo reconoció como “legítimo y necesario” fortalecer la protección de artistas, intérpretes y ejecutantes frente al uso de tecnologías emergentes, particularmente la inteligencia artificial. Sin embargo, subrayó que este objetivo debe alcanzarse sin obstaculizar el desarrollo del entorno digital.

Tras un análisis técnico, la AIMX identificó posibles efectos adversos, entre ellos, un modelo de consentimiento que exigiría autorizaciones previas, específicas y reiteradas para el uso de imagen y voz, lo que —advirtió— sería difícil de aplicar en entornos digitales dinámicos.

Este esquema, señaló, podría traducirse en cargas operativas relevantes para industrias como la producción audiovisual, la publicidad digital y las plataformas tecnológicas, afectando su funcionamiento y crecimiento.

Asimismo, la asociación advirtió que la iniciativa contiene conceptos ambiguos que podrían generar interpretaciones amplias, aumentando el riesgo de controversias legales y reduciendo la previsibilidad para inversiones en sectores tecnológicos y creativos.

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Impacto legal y económico

Otro punto de preocupación es el posible impacto en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial en México, ya que no se distingue claramente entre el uso indebido de estas tecnologías y su desarrollo legítimo, lo que podría inhibir la innovación.

La AIMX también alertó sobre implicaciones para la libertad de expresión, al considerar necesario incluir excepciones explícitas para contenidos como parodia, sátira, fines informativos o educativos, así como materiales no comerciales.

En el ámbito económico, el organismo advirtió que una regulación de la IA con cargas excesivas podría afectar la competitividad del país y la atracción de inversiones en industrias digitales.

Adicionalmente, señaló riesgos en materia de privacidad por el posible uso de tecnologías de geolocalización vinculadas a la explotación de imagen y voz, lo que requeriría apegarse estrictamente a principios de protección de datos personales.

Ante este escenario, la asociación hizo un llamado al Poder Legislativo para abrir espacios de diálogo técnico y construir una regulación equilibrada que garantice derechos sin frenar la innovación.

“La regulación debe proteger a los creadores, pero también promover el desarrollo tecnológico, la libertad de expresión y la competitividad digital de México”, indicó.

Finalmente, la AIMX reiteró su disposición para colaborar con autoridades y actores del sector en el diseño de un marco normativo moderno, con definiciones claras que eviten conflictos legales y fomenten el crecimiento de la economía digital.

ahz.